L’indice Pmi in Europa e negli Usa determina l’andamento delle borse

di Marzio Quaglino L’indice dei responsabili degli acquisiti dell’Eurozona scende in agosto pur rimanendo sopra i 50 punti che indicano espansione. Il Pmi statunitense invece va meglio delle stime. L’ipotesi di un rallentamento della ripresa penalizza le borse europee, mentre Wall Street segna un ulteriore modesto progresso in avvio, dopo l’ennesimo record storico del Nasdaq, mercato dei tecnologici.Milano cede ora lo 0,56% in linea con Londra, Parigi e Francoforte.Sul listino di Piazza Affari si va dal +1,40% di Cnh Industrial al -3,39% di Saipem, penalizzata dal giudizio negativo di una banca d’affari.Intanto scende in prezzo del petrolio. Il brent del Mare del Nord viene scambiato a 44 dollari al barile, uno in meno di ieri.