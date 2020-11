Il luogo di culto è adiacente al pronto soccorso L'Aquila, impennata di contagi e la chiesa diventa ricovero per pazienti Covid L'uso del luogo sacro è previsto dal piano per le maxi emergenze

L'ospedale San Salvatore visto dall'alto

La Asl provinciale dell'Aquila è alle prese da giorni con una preoccupante impennata di contagi covid che ha messo a dura prova il sistema sanitario soprattutto nel reperire disponibilità di posti letto.In risposta alle lunghe attese di pazienti nelle ambulanze e nelle auto parcheggiate in luoghi di fortuna, la chiesa, adiacente al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, sarà allestita a mo' di reparto. Secondo le prime indiscrezioni il luogo di culto potrà ospitare circa quindici letti.La chiesa insieme all'ala denominata Delta 7 andranno a garantire un nuovo spazio oltre al piccolo ospedale limitrofo al San Salvatore, il G8 realizzato in occasione dell'evento mondiale che si è svolto all'Aquila dopo il terremoto del 2009. Il programma della Asl sarà illustrato domani nel corso di una conferenza stampa convocata dal Direttore Generale, Roberto Testa.Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11.416 (+466 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 330.704 test (+2.636 rispetto a ieri). Al momento sono 547 (+1 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, mentre sono 52 (+1 rispetto a ieri) quelli che richiedono di cure intensive. Gli altri 10.817 (+464 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.Del totale dei casi positivi, 5.237 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+173 rispetto a ieri), 3.284 in provincia di Chieti (+57), 3.744 in provincia di Pescara (+112), 4.486 in provincia di Teramo (+187), 171 fuori regione (+11) e 169 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.