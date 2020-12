La Cina corre anche con i servizi. L'euro si rafforza ancora sul dollaro

di Fabrizio PattiApertura poco mossa per le borse europee. L'indice Ftse Mib della borsa di Milanoin questo momento segna +0,1%. Ieri una discesa di mezzo punto percentuale.Nel resto d'Europa Londra +0,06%; Ieri era stata l'unica a salire (+1,2%) a seguito dell'approvazione del vaccino di Pfizer e Biontech da parte delle autorità farmaceutiche. Francoforte e Parigi appaiate in lieve calo, -0,2%.E' una fase di stasi per le borse internazionali, dopo un novembre segnato da forti rialzi dopo gli annunci sui vaccini anti-Covid. In Asia nella notte ci sono stati andamenti prevalentemente positivi, in particolare per Seul e Hong Kong (+0,7% per entrambi gli indici), invariata Tokyo, in lieve calo Shanghai.Nella notte è arrivato un dato in crescita e superiore alle attese dell'indice Pmi sui servizi in Cina a novembre. E' vicino a quota 58, ben oltre quota 50, che segna il confine tra contrazione ed espansione dell'economia.Le aspettative di una ripresa internazionale stanno portando a un indebolimento del dollaro, visto come bene rifugio nei momenti di crisi, e a un rafforzamento dell'euro, che ora vale 1,2139 dollari; l'incremento nell'ultimo mese è del 4,2%.Si mantiene alto anche il petrolio, con il Brent a 48,5 dollari al barile (+24% nell'ultimo mese), in attesa di una riunione oggi dell'Opec più la Russia, che potrebbe ritardare l'incremento della produzione previsto inizialmente per gennaio.Tra i titoli a Piazza Affari maggiori rialzi per Prysmian (+1,1%) e Diasorin (+0,7%). Maggiori ribassi per Bper Banca e Buzzi Unicem, in calo di circa un punto percentuale.I titoli bancari beneficiano della decisione dell'autorità di vigilanza europea di rinviare a marzo il momento in cui le banche dovranno contabilizzare come problematici i crediti attualmente sotto moratoria.Poco mosso lo spread Btp/Bund, nonostante le fibrillazioni nella maggioranza sul Mes. Si mantiene stabile da giorni, oggi è a quota 116 punti base.