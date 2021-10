In risposta al FT La Cina smentisce il lancio di un missile ipersonico: "Testato veicolo spaziale" Una prova di routine, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, "per verificare la tecnologia riutilizzabile del veicolo spaziale"

La Cina ha provato di recente non un missile ipersonico, ma un veicolo spaziale.Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, in risposta a quanto riportato ieri dal Financial Times su un sospetto test di agosto che ha sorpreso l'intelligence Usa, ha affermato che la vicenda ha riguardato "una prova di routine di un veicolo spaziale per verificare la tecnologia riutilizzabile del veicolo spaziale. Questo è di grande significato per ridurre i costi dei veicoli spaziali".E può fornire, ha aggiunto Zhao nel briefing quotidiano, "un modo conveniente ed economico di utilizzare lo Spazio pacificamente".