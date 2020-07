La Consob prolunga l’Ops di Intesa su Ubi

di Marzio Quaglino Ieri sera la Consob ha deciso di prolungare di due giorni l’Offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo nei confronti di Ubi Banca. Una decisione presa a tutela dei piccoli azionisti della banca oggetto dell’Ops. Per conferire i titoli c’è dunque tempo fino a giovedì. A ieri sera le azioni in possesso di Intesa erano il 43% e stamane è arrivata anche l’adesione di alcuni grandi azionisti che fanno capo al Car (Comitato Azionisti di Riferimento). In Piazza Affari in calo Intesa (-0,38%), mentre Ubi (+7,04%) recupera quasi interamente il tonfo di ieri. Tutto questo in una giornata partita all’insegna dell’incertezza. Milano, dopo un avvio positivo, ora cede lo 0,25%. Negativa è anche Parigi (-0,13%), mentre guadagnano Londra (+0,46%) e Francoforte (+0,34%).In nottata nuovo massimo storico dell’oro a 1.981 dollari l’oncia, favorito anche dalla fase di debolezza del Dollaro. Il cambio con l’Euro a 1,1729 ritorna ai valori del settembre 2018