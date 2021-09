Roma La Difesa revoca il grado di generale ad Antonio Pappalardo Le sue condotte sono state ritenute lesive del prestigio delle Forze armate e del giuramento prestato

Tolti i gradi all'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo, 75 anni, protagonista in passato di iniziative clamorose.All'ufficiale, secondo quanto si apprende, è stato notificato un provvedimento del ministero della Difesa di perdita del grado per rimozione, per motivi disciplinari.La motivazione, a quanto si apprende, è aver violato i doveri attinenti al giuramento prestato e aver creato disonore alle forze armate durante la pandemia.Pappalardo, palermitano di nascita, era in congedo dal 2006 dai Carabinieri (con il grado di generale di brigata), fu presidente del COCER dell'Arma dal 1988 al 1991. Tra il 1992 e il 1994 fu inoltre deputato della XI legislatura e, per pochi giorni, sottosegretario di Stato alle Finanze del Governo Ciampi.