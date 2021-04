La Fed conferma la crescita Usa ma le borse europee sono incerte

di Marzio Quaglino Sulla scia delle borse asiatiche oggi in calo, partenza incerta anche delle piazze europee. Non bastano le rassicurazioni di Jerome Powell, numero della Federal Reserve, la banca centrale statunitense. L’economia Usa è vista in forte crescita e la banca centrale farà di tutto per sostenerla, ma i future di Wall Street sono in calo dopo i record di venerdì.In Europa l’avvio è stato negativo. Resta in rosso Londra -0,28%, mentre Milano, Francoforte e Parigi sono è sulla parità.Sul listino di Piazza Affari spicca Diasorin dopo l’annuncio dell'acquisizione di una azienda negli Stati Uniti.Tra le valute sembra interrompersi la risalita dell’Euro sul Dollaro con il cambio a 1.1885.