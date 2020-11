Scelta imposta dalla pandemia La Filarmonica della Scala rinvia a febbraio l'apertura della stagione Cancellati tutti i concerti di autunno, i biglietti dei concerti saranno rimborsati

Dopo la cancellazione della prima della Scala del 7 dicembre, che sarà sostituita con un gala senza pubblico ma in diretta Rai, causa Covid anche la Filarmonica della Scala cancella tutti i concerti in programma in autunno e soprattuttodella stagione 2020/2021 dal 14 dicembreLa decisione è stata presa nella riunione del cda dello scorso 9 novembre in cui Maurizio Beretta - presidente di Unicredit Foundation e Head of Group Institutional & Cultural Affairs. di Unicredit - è stato confermato presidente.Vicepresidente è Damiano Cottalasso, professore d'orchestra, mentre il coordinamento artistico è affidato ad altri tre suoi colleghi, Renato Duca, Daniele Morandini e Gabriele Screpis.. Per quanto riguarda invece la prossima stagione "l'apertura del nuovo ciclo di concerti, definito nei programmi e pronto per essere annunciato, è rimandata a febbraio", spiega una nota. "e ilcompleto sarannoinsieme alle modalità di rinnovo degli abbonamenti e dell'acquisto dei biglietti".Dalla Filarmonica assicurano però che "sonoper raggiungere il pubblico in questa seconda fase dell'emergenza Covid, come già avvenuto la scorsa primavera".