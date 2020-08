Coronavirus La Grecia riapre 6 porti alle navi passeggeri ma niente crociere fino al 20 agosto Rodi, Iraklion a Creta, Volos in Tessaglia, Corfu e Katakolo a Olimpia oltre al Pireo di Atene

La Grecia da oggi ha riaperto sei dei suoi porti alle navi da passeggeri per la prima volta da quando il Paese ha riaperto i battenti ai turisti dopo il lungo lockdown per il coronavirus, anche se non è previsto l'arrivo di alcuna nave da crociera entro le prossime tre settimane.In una lettera all'Associazione internazionale delle compagnie da crociera e a tre grandi armatori, il ministro del Turismo, Harry Theoharis, citato dall'agenzia Ana, ha specificato che la riapertura alle navi passeggeri riguarda Rodi, Iraklion a Creta, Volos in Tessaglia, Corfu e Katakolo a Olimpia oltre al Pireo di Atene.Ma l'annuncio di Theoharis è stato contemperato dal ministro per la Marina mercantile, Yannis Plakiotakis, che ha annunciato che le crociere non ripartiranno prima del 20 agosto.