Evitare gli assembramenti La Ministra Bellanova: assicurati prodotti alimentari a negozi e supermercati Nessuna carenza. La filiera agroalimentare è assolutamente in grado di garantire cibo sano e sicuro al Paese. Lo garantisce la Ministra per le politiche agricole Teresa Bellanova

Sono parole che tendono soprattutto a tranqullizzare."Sto ricevendo -dice Bellanova- in questi giorni e anche in queste ore notizie di code e assembramenti nei negozi di alimentare per timore di un nuovo lockdown e di problemi negli approvvigionamenti di cibo."Voglio tranquillizzare tutti. La filiera agroalimentare è assolutamente in grado di garantire, come in tutti questi mesi, cibo sano e sicuro al Paese".Poi l’invito a comprare il necessario perché, spiega “non ci siano code e assembramenti che rappresentano un rischio per lavoratori e consumatori, e perché - ha concluso la Ministra -non si sprechi cibo".