Un biglietto a sorpresa La Regina Elisabetta scrive ad alunni di Campobasso e invia foto del principe Filippo Gli studenti le avevano inviato le condoglianze

La Regina Elisabetta II ha scritto ad alcuni studenti di una scuola di Campobasso. Nei giorni scorsi all'Istituto comprensivo "Igino Petrone" del capoluogo molisano è stata recapitata una missiva speciale. Era indirizzata a due classi prime della scuola secondaria di primo grado, la 1A e la 1B (i ragazzi tra pochi giorni cominceranno a frequentare la seconda) che alla fine dello scorso anno scolastico avevano inviato un messaggio di cordoglio alla Regina d'Inghilterra per la morte del marito, il Principe Filippo, Duca di Edimburgo.Gli studenti avevano realizzato nella loro aula un murale con l'effigie della Regina, accompagnato da un messaggio collettivo di partecipazione al suo dolore per la perdita del consorte. Da Buckingham Palace è arrivata quindi, a sorpresa, la risposta: la Regina ha ringraziato i ragazzi inviando loro una fotografia del principe e firmandosi in maniera colloquiale "Elizabeth R", dove "R" sta per "Regina" in latino.