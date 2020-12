La break dance sarà disciplina olimpica: esordio ai Giochi di Parigi 2024 Il Cio ha anche confermato lo skateboard, l'arrampicata sportiva e il surf che debutteranno a Tokyo

La break dance è diventata ufficialmente disciplina olimpica ed è stata inserita nel programma dei Giochi di Parigi 2024.Il comitato esecutivo del Cio ha anche confermato skateboard, l'arrampicata sportiva e il surf, che faranno il loro debutto ai Giochi di Tokyo rinviati di un anno a causa della pandemia di coronavirus.Accanto alle aggiunte, il Comitato ha deciso per delle sottrazioni: la lista dei podi scende a 329, 10 in meno rispetto a Tokyo e il numero degli atleti nel 2024 sarà 10.500, circa 600 in meno rispetto all'anno prossimo.La break dance era stata proposto dagli organizzatori di Parigi quasi due anni fa, dopo i test positivi alle Olimpiadi della Gioventù 2018 di Buenos Aires.