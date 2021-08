La scheda Terrore a Kabul, la cronologia degli attacchi all'aeroporto

Duplice violenta esplosione nel pressi dell'aeroporto di Kabul, in Afghanistan.Era dalla notte che tutte le agenzie di intelligence occidentali avvertivano del rischio di "un imminente attentato"; e poco prima, l'amministrazione Biden aveva invitato i connazionali a lasciare la zona dell'aeroporto "immediatamente".Ecco la cronaca dei minuti convulsi vissuti a Kabul.- Prima esplosione all'aeroporto di Kabul, vicino all'Abbey Gate, il più trafficatoBiden è già nella Situation Room per un briefing sull'Afghanistan e viene immediatamente aggiornato; poco dopo arrivano il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, il generale Milley e il segretario di Stato, Antony Blinken.media allertano, numerose vittimeMedia arabi, rischio di una seconda esplosioneMedia americani, tra i feriti, tre Marines UsaDipartimento di Stato ai connazionali: via da aeroporto e dai gate,Seconda esplosione vicino all'Hotel The Baron, che ospita gli occidentali in attesa di evacuazioneTalebani confermano che ci sono morti, almeno 13 tra cui alcuni bambiniOspedale Emergency comincia a raccogliere feriti attentatoh. 16:59 - Talebani: non permetteremo che Paese diventi Base Usa h. 17:06 - Arriva la rivendicazione dell'Isis: Siamo stati noi- fonti Difesa, Nessun italiano coinvoltoPentagono, vittime Usa e civili in esplosione, e' stato un attentato "complesso". Secondo fonti anonime, i militari americani feriti sono 5. Questa la cronaca della prima ora e mezza seguita alla duplice esplosione a Kabul.