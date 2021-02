Mercati La diffusione dei vaccini sostiene i mercati

di Marzio Quaglino Occhi puntati sulla diffusione dei vaccini a quasi un anno dal tracollo delle borse di tutto il mondo per lo scoppio della pandemia.In Europa, tra i listini principali, solo Francoforte è ritornata sui valori pre Covid. Milano, dopo aver corso molto nelle ultime sedute anche per l’effetto Draghi, oggi si mantiene sulla parità (-0,04%). Piatte anche Parigi e Francoforte, mentre Londra (+0,25%) si conferma anche oggi la migliore del continente.Protagonisti sul listino di Piazza Affari sono i titoli legati al petrolio come Saipem +2,95% e Tenaris +1,46%.Stabile lo spread a 92 punti base, mentre il rendimento dei nostri Btp si conferma non lontano da minimi storici a 0,53%.Sul mercato delle materie prime sale il petrolio, con il Brent del Mare del Nord che, a 63,54 dollari al barile, si porta ai massimi da 13 mesi a questa parta. Continua la risalita dell’euro sul Dollaro con il cambio a 1,2139.