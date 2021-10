60 anni fa la prima marcia organizzata da Aldo Capitini Marcia della Pace Perugia-Assisi. Mattarella: "La pace è un dovere per tutti" L'edizione di quest'anno ha come titolo 'I Care'

È il giorno della tradizionale marcia per la pace e la fraternità Perugia-Assisi, nel sessantesimo anniversario della prima, organizzata da Aldo Capitini nel 1961. La manifestazione è partita dallo stesso luogo della prima, i Giardini del Frontone del capoluogo umbro, a pochi metri dal tradizionale punto di partenza in via San Girolamo. Ad aprire il grande serpentone di partecipanti, praticamente tutti con le mascherine, una grande bandiera della pace e i ragazzi dell'istituto comprensivo Sinalunga e dell'Università di Padova a cui è stato dato il compito di portarla fino alla Rocca Maggiore di Assisi."I Care", slogan scelto per questa edizione che celebra i 60 anni, accompagnato dalla scritta: "Cura è il nuovo nome della pace". Quest'anno la parola chiave è il monito di Don Milani, inteso come prendersi cura delle nuove generazioni, del pianeta, della democrazia. Un evento che è tornato a mobilitare migliaia di persone provenienti da tutta Italia intorno alla pace e ai dirittiumani. Diecimila gli iscritti a partecipare alla partenza, senza contare le adesioni libere, sottolineano gli organizzatori."Perché c'è voglia di tornare a marciare per la pace e stringersi intorno a temi importanti" come è stato affermato dal palco allestito per gli interventi iniziali di avvio della PerugiAssisi.Tra i partecipanti Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. "Sono qui nonostante tutte le difficoltà che sto vivendo in questi giorni per la sentenza del tribunale emessa in nome del popolo italiano che però ha saputo capire - ha detto Lucano -. Io non ho paura, perché sono un cittadino come tutti. Ci sono state già sentenze con pene sofferte che rappresentano evidenti ingiustizie. Non e' la prima volta. Tengo a ribadire con orgoglio di essere stato vicino con l'anima a chi rivendica i diritti umani. Questo e' quello che voglio che la gente sappia, non accetto alcuna denigrazione dell'anima che sarebbe la vera condanna per me". Attesi anche Cecilia Strada, figlia del fondatore di Emergency Gino Strada scomparso lo scorso 13 agosto e Zakia Seddiki, moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio, scomparso lo scorso febbraio in un agguato presso la Repubblica Democratica del Congo."La pace non soltanto è possibile. Ma è un dovere per tutti, Stati, popoli, istituzioni sovranazionali, imprese economiche, forze sociali, cittadini, operare per costruirla": è uno dei passaggi del messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla PerugiAssisi 2021. "La pace si può costruire dal basso - ha sottolineato ancora Mattarella -, perché impone coerenza nell'agire quotidiano, nel linguaggio che si usa, nella solidarietà concreta verso chi ha minori risorse e maggiori bisogni, nel rispetto per gli equilibri della natura, nella capacità di prendersi cura di quanti si trovano in difficoltà".Il messaggio del presidente della Repubblica è stato letto dal palco da Flavio Lotti, anima della PerugiAssisi, prima della partenza. "La marcia Perugia-Assisi - ha scritto il presidente della Repubblica agli organizzatori - è ancora una volta un segno disperanza. I valori che la ispirano e la partecipazione che continua a suscitare sono risorse preziose in questo nostro tempo di cambiamenti, ma anche di responsabilità. Questa edizione si svolge a sessanta anni dalla prima marcia promossa da Aldo Capitini, quell'originaria, esigente aspirazione alla pace e alla non violenza ha messo radici profonde nella coscienza e nella cultura delle nostre comunità". "La marcia di quest'anno - ha ricordato ancora Mattarella - fa proprio il motto 'I care', che don Lorenzo Milani volle affiggere all'ingresso della scuola di Barbiana. Avere a cuore il proprio destino come quello dell'altro che ci sta accanto, come quello della persona lontana che però sappiamo essere a noi legata da una rete invisibile ma robusta, è la scintilla della cultura di pace che può sconfiggere l'egoismo, l'indifferenza, la violenza, la rassegnazione all'ingiustizia".Sarà una Perugi Assisi "anche per esprimere la nostra solidarietà a chi ha subito attacchi e violenze da parte di questi squadristi" per Flavio Lotti, coordinatore della Marcia per la pace. Lo ha annunciato all'avvio dell'edizione dei 60 anni, parlando delle manifestazioni a Roma con l'assalto alla sede della Cgil. Dopo due anni di "distanziamenti" riprende il suo cammino laPerugiAssisi e quindi, ha proseguito Lotti citando lo slogan di quest'anno "I care", "dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri". "Quando siamo vicini - ha proseguito - indossiamo lamascherina, un segno di cura che deve diventare contagioso e perché non succedano più fatti come quello di Roma".Solidarietà alla Cgil e condanna per i fatti violenti di Roma è arrivata anche, durante i loro interventi, da parte della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e del sindaco di Perugia Andrea Romizi. "Questa marcia è il segno della speranza che vogliamo coltivare" sottolineato ancora Lotti. "Diamo inizio a questo nuovo percorso di pace - ha proseguito - e a una grande assemblea in cammino come definiva la marcia proprio il suo ideatore Aldo Capitini".All'indomani degli scontri a Roma dove manifestanti 'no-green pass' di estrema destra hanno assaltato la sede nazionale della Cgil, Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, intervistato da RaiNews24 a Perugia, ha detto: "No alla retorica della pace. Il dissenso è il sale della democrazia, la violenza è la sua negazione", ha detto. "Si applichi la legge - chiede - fuori le organizzazioni fasciste. Chi ha alimentato gli scontri se ne assuma la responsabilità".