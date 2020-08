Migranti La missione dei ministri Di Maio e Lamorgese in Tunisia: "Migranti irregolari saranno rimpatriati" "Rafforzare la lotta ai trafficanti". Dal Viminale fondi per 11 milioni di euro per rafforzare la strumentazione di Tunisi nella lotta all'emigrazione clandestina

Missione in Tunisia per il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio insieme alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, e ai Commissari europei agli Affari Interni, Ylva Johansson, e per l’Allargamento e il Vicinato, Olivér Varhelyi. .Nell'incontro con il presidente della Tunisia Saied "ho detto che è indispensabile rafforzare la lotta contro i trafficanti degli esseri umani, soprattutto nelle aree di Sfax e Madia. L'Italia è pronta a prestare tutta l'assistenza tecnica che serve", spiega al termine della visita il Ministro degli Esteri."Voglio essere molto chiaro: chi arriva in Italia in maniera irregolare non potrà usufruire di alcuna opportunità di regolarizzazione. L'unico esito di un arrivo irregolare è un rimpatrio"."D'altra parte - aggiunge Di Maio - il fenomeno migratorio è molto complesso e crediamo che debba essere affrontato in una cornice ampia. Per questo abbiamo ribadito la massima disponibilità dell'Italia a portare avanti i negoziati per un accordo quadro in ambito migratorio che preveda forme virtuose di integrazione"."Vogliamo continuare a lavorare insieme" con la Tunisia "per rafforzare il partenariato per lo sviluppo condiviso e intendiamo proporre un grande patto per la gioventù tunisina, un piano integrato con un focus particolare sui giovani", dice il titolare della Farnesina, avvertendo tuttavia che "il partenariato è un atto che viene portato avanti da due parti: ci aspettiamo piena collaborazione e risultati rapidi anche sul piano del contrasto all'immigrazione"."Abbiamo ribadito sia al presidente,sia al capo del governo designato e al ministro degli Esteri che noi apprezziamo gli sforzi della Tunisia nel contrasto all'immigrazione e quindi all'emigrazione clandestina ad opera dei trafficanti", ha poi spiegato Di Maio. "Abbiamo detto chiaramente al premier incaricato che noi siamo pronti a far ripartire i programmi di cooperazione e a potenziarli ma allo stesso tempo ci aspettiamo cooperazione piena per sgominare le organizzazioni di trafficanti e fermare le partenze irregolari",ha precisato."Anche la presenza dei Commissari Várhelyi e Johansson è stata preziosa perché oltre ai programmi di cooperazione bilaterali, possiamo avvalerci di tanti programmi europei. Siamo pronti a finanziare un piano, un grande piano per la gioventù tunisina, siamo pronti a fornire gli strumenti che servono per contrastare le partenze irregolari, ma ciò che posso dire è che il tempo è fondamentale e per questa ragione ci aspettiamo una determinazione immediata per intervenire contro i flussi irregolari".Fondi del Viminale per 11 milioni di euro - risparmiati sul capitolo accoglienza migranti - saranno girati alla Tunisia che li utilizzerà per rafforzare il controllo delle sue frontiere marittime. La novità - a quanto si apprende - è emersa nel corso della visita a Tunisi dei ministri dell'Interno e degli Esteri, Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio.La delegazione ha incontrato il presidente della Repubblica Kais Saied, il premier incaricato Hichem Mechichied il ministro degli Esteri ad interim Selma Enneifer. Le risorse verranno impiegate per la manutenzione delle motovedette, l'addestramento delle forze di sicurezza, radar ed un sistema informativo che allerterà tempestivamente la gendarmeria quando le imbarcazioni di migranti sono in mare in modo da bloccarle in acque tunisine.