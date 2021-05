A Milo sarà lutto cittadino il giorno del funerale La morte di Franco Battiato: i tanti messaggi di ricordo e cordoglio "Franco era un amico, la sua scomparsa è una grande perdita" dice il sindaco di Milo, Angelo Cosentino,a proposito della morte dell'artista che abitava da tempo nel paesino alle pendici dell'Etna

La notizia della morte di Franco Battiato, morto all'alba di oggi nella sua casa di Milo in provincia di Catania, ha suscitato grande emozione e innumerevoli reazioni nel mondo dello spettacolo, della musica e della politica.Il. La conferma è arrivata successivamente dal sindaco di Milo, Alfio Cosentino. "Franco era un amico,"Mi ha chiamato un amico e dopo avere fatto una verifica ho appreso del suo decesso avvenuto questa mattina intorno alle 5". Cosentino ricorda il suo rapporto con il maestro: "Con lui c'era una grande amicizia e una stima reciproca - spiega il sindaco - dopo essere stato eletto ci siamo incontrati più volte e lui non si è mai sottratto ad organizzare a supportare iniziative culturali". Cosentino annuncia che nel comune alle pendici dell'Etna sarà lutto cittadino per il giorno del funerale del cantautore. "Sicuramente faremo qualcosa per avere un perenne ricordo di Franco Battiato". Milo incantò anche Lucio dalla. "Lui è venuto qui dopo Franco Battiato, che era nato a Jonia (nome dei comuni Giarre e Riposto). Milo evidentemente è stato un posto mistico per essere stato scelto da lui: dalla sua casa si vedeva uno scorcio del porto di Giardini Naxos e la cupola della chiesa di Riposto"."Ci ha lasciato un Maestro. Uno dei più grandi della canzone d'autore italiana. Unico, inimitabile sempre alla ricerca di espressioni artistiche nuove., mentre il presidente di Fratelli d'Italia,. A Dio Maestro". "Il mio sincero, profondo dispiacere per la scomparsa di Franco Battiato. Maestro. Poeta., mentre il segretario del Partito Democratico: "Io avrò cura di te. Per me la più bella con le parole più semplici e più potenti. Grazie di tutte le emozioni che ci hai dato". "'E il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire'.mentre Matteo. "Ci ha lasciati uno dei più grandi artisti italiani, che nella sua lunga carriera ha saputo sperimentare e plasmare la musica come nessun altro. Sei stato d'esempio e ispirazione per tanti. Mi stringo ai familiari., in un post su facebook. Mentre la ministra per le Pari opportunità e la famigliain cui incontrarsi. Sempre".I funerali dell'artista, malato da tempo, si svolgeranno in forma privata. Intanto. Chi ricorda frasi delle sue canzoni, chi sottolinea la sua genialità. Tutti commossi vogliono salutare il 'maestro' che ha composto la colonna sonora di molte vite. L'artista catanese ha composto nella sua lunga carriera 42 album. Il 21 settembre di quest'anno si sarebbe celebrato il quarantennale de "La voce del padrone", il disco di Franco Battiato che, in Italia fu il primo a superare il milione di copie vendute. La casa discografica Universal Music Italia, in concomitanza con il 76esimo compleanno dell'artista (23 marzo), ha anticipato le celebrazioni che aveva in programma.