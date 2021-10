Da giovedì 28 a sabato 30 ottobre La notte finisce a Torino: tornano le inchieste del Premio Morrione Nell'ambito dell'evento saranno svelati i temi delle cinque inchieste finaliste, sarà possibile vederle in anteprima e in esclusiva e verrà premiata l'inchiesta vincitrice

17.00

Tornanole giornate di premiazione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Si svolgeranno a, al Circolo dei lettori e in OGR Torino, eL’evento chiuderà le celebrazioni deled è stato insignito della, riconoscimento attribuito ad iniziative ritenute di particolare interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo o sociale.Ispirati dal romanzo di Louis-Ferdinand Céline, gli organizzatori hanno scelto come tema "". Le domande alle quali si cercherà una risposta sono "Siamo finalmente giunti al termine della notte? Quale transizione sta attraversando il nostro secolo? E quale notte sta vivendo il giornalismo investigativo in Italia?". A rispondere saranno: giornalisti, esperti, comunicatori, accademici, rappresentanti della società civile del nostro Paese.Le tre giornate sono promosse dall’associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, con il patrocinio della Camera dei deputati, la collaborazione della Fondazione Circolo dei lettori, di OGR Torino e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Per la prima volta verranno svelati i temi delle inchieste finaliste realizzate dagli under 30 giunti in finale della decima edizione del Premio Morrione e registrandosi susarà possibile vederle in anteprima e in esclusiva durante le tre giornate del premio.Si comincia giovedì 28 ottobre alleal Circolo dei lettori con lae ai diritti umani in Egitto; dopo i saluti Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori, prenderanno la parola Laura Silvia Battaglia, giornalista freelance, Rai Radio 3, Washington Post, Riccardo Noury, portavoce Amnesty International Italia, Azzurra Meringolo Scarfoglio, giornalista Esteri Rai 1 e GR Rai, Cecilia Scolari, rappresentante Station to Station. Conduce Iman Sabbah, corrispondente Rai da Parigi. L'evento è organizzato in collaborazione con Amnesty Italia e 6000 Sardine.La giornata si apre con due dirette radiofoniche di Radio Rai:alleMara Filippi Morrione, portavoce del Premio, e i finalisti intervengono alla trasmissione Radio Anch'io di Rai Radio 1 condotta da Giorgio Zanchini;allesi affronterà il tema dellaa Tutta la città ne parla di Rai Radio 3 condotta da Pietro Del Soldà.Dallealleal Circolo dei lettori, in via Bogino n.9, si tiene l’incontro:con Alessandra Battisti, docente di Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, e Valentina Boschetto Doorly, manager del turismo e futurista. Conduce Stefano Lamorgese, giornalista Report Rai3.Nel pomeriggio, dallealle, si svolge il dibattito "" con Silvana Dalmazzone, docente di Economia dell’Ambiente e delle Risorse naturali dell’Università di Torino, Elisa Gallo, presidente di Fiab Torino Bike Pride, Davide Mattiello, netturbino e presidente di Benvenuti in Italia, Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Conduce Eva Giovannini giornalista di Rainews24." è il titolo della serata che si apre alleal Circolo dei lettori con il reading dello scrittore Ali Ehsani e continua con le testimonianze degli inviati a Kabul: Emanuele Giordana, giornalista e presidente dell’associazione Afgana, Francesca Mannocchi, giornalista e documentarista, Giampaolo Musumeci, autore e conduttore di Nessun luogo è lontano Radio 24, e Barbara Schiavulli, direttrice Radio Bullets. Conduce Pietro Del Soldà, Rai Radio 3.La giornata si apre allecon Luca Scuccimarra, docente di Storia delle dottrine politiche dell’Università La Sapienza di Roma, Telmo Pievani, docente Filosofia delle Scienze Biologiche dell’ateneo di Padova. Conduce Stefano Lamorgese, giornalista Report Rai3. I lavori della mattina si chiudono alle 13.00.DallealleCecilia Strada, responsabile comunicazione di Resq – People Saving People, e il giornalista di Avvenire Nello Scavo incontrano i finalisti del Premio Morrione nel panel "".A seguire ladella decima edizione del Premio con i nove finalisti under30 (Anna Berti Suman, Giovanni Culmone, Matteo Garavoglia, Youssef Hassan Holgado, Tobias Hochstöger, Pietro Mecarozzi, David Ognibene, Jacopo Ottenga Barattucci, Arianna Organtini) e i loro tutor (Laura Silvia Battaglia, Francesca Mannocchi, Giampaolo Musumeci, Danilo Procaccianti, Barbara Schiavulli, Francesco Cavalli, Pietro Ferri, Stefano Lamorgese, Giulio Vasaturo). Conduce l’intero pomeriggio Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura.Si passa in OGR Torino, Corso Castelfidardo n. 22, per ladella decima edizione del Premio Morrione, con l’assegnazione dei riconoscimenti alle inchieste finaliste e ai loro autori, dele del riconoscimentoLa serata è condotta da Marino Sinibaldi, presidente del Centro per il libro e la lettura, e sul palco si avvicenderanno: Valerio Aprea, attore, Paola Barretta, ricercatrice Osservatorio di Pavia e Carta di Roma, Mauro Biani, vignettista, Giovanni Celsi, presidente ass. Amici di Roberto Morrione, Luigi Ciotti, presidente Libera Nomi e Numeri contro le mafie, Francesco De Vitis, vice direttore Radio 1 Rai, Mara Filippi Morrione, portavoce dell’associazione Amici di Roberto Morrione, Gian Mario Gillio, giornalista di Riforma - Settimanale delle chiese battiste, metodiste e valdesi, Giuseppe Giulietti, presidente FNSI e presidente giuria Premio Morrione, Stefano Marroni, capo ufficio stampa Rai, Andrea Montanari, direttore Rai Radio 3, Simona Sala, direttrice Radio 1 e GR Radio Rai, Andrea Vianello, direttore di Rainews24. Gli interventi musicali saranno a cura del cantautore Federico Bianco.La serata é trasmessa in diretta nel canaledel Premio Morrione.La maggior parte degli eventi riconosce crediti formativi ai giornalisti che si registreranno attraverso la piattaforma Sigef.Ingresso gratuito sia in presenza che online.- Gli incontri - dalla sera di giovedì 28 ottobre al pomeriggio di sabato 30 - si tengono al Circolo dei lettori in via Bogino n. 9. L'ingresso è gratuito ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione: via telefono al + 39 011 8904401 o via email, a info@circololettori.it specificando nomi e recapiti telefonici dei partecipanti.- La serata di premiazione di sabato 30 ottobre si svolge invece in OGR Torino in Corso Castelfidardo n. 22 dalle ore 21.00 alle 23.00. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti in sala.- Per partecipare agli incontri online collegati alla nostra pagina facebook o al nostro canale youtube.