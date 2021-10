Il debutto presso il centro anziani Tiburtino III Gualtieri: "Governo amico di Roma, ci saranno risorse" "Lasciamo lavorare il governo come sempre fa. Poi parleremo del Giubileo e della Governance", dice il neo eletto

Il neo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

"Attento, guardati le spalle, qui è pieno di insidie", è una anziana signora, tra il serio e l'ironico, ad accogliere Roberto Gualtieri, eletto sindaco di Roma, nella sua prima uscita sui territori cittadini.Il nuovo inquilino del Campidoglio ha scelto il centro anziani Tiburtino III, zona di edilizia popolare a ridosso della via Tiburtina, per la sua prima uscita pubblica. Ad accoglierlo un centinaio di utenti della struttura che salutano Gualtieri con un applauso e un coro 'sindaco di Roma'.Gualtieri si è trattenuto oltre un'ora a discutere con gli anziani del centro ascoltando i loro problemi e le loro domande. "Noi avevamo detto che saremmo ripartiti dalle periferie per rimanerci, per essere in contatto con i quartieri che non sono tenuti per bene. Ho detto che faremo subito una riforma per poter partire con l'ammodernamento delle case popolari. Poi c'è il tema dei centri anziani: riaprirli, sostenerli, fare scambi di idee tra anziani e giovani", ha detto l'ex Ministro dell'Economia al termine della visita.E nel mezzo ha risposto a qualche domanda. "Quando incontrerò Draghi? Presto. Adesso il governo è impegnato sulla legge di bilancio che, come sapete, è molto importante anche per Roma", ha sottolineato Gualtieri che ha concluso: "Ci saranno risorse per il Giubileo come abbiamo chiesto e come sapevamo che il governo avrebbe fatto. Sono molto soddisfatto del lavoro che si sta svolgendo. Lasciamo lavorare il governo come sempre fa. Poi parleremo del Giubileo e della Governance. Avere un governo che lavora bene che è amico di Roma è una grande risorsa: sono molto contento di avere una collaborazione molto stretto col presidente Draghi".