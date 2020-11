6 migranti morti, tra loro Youssef di 6 mesi La procura di Agrigento apre un’inchiesta su naufragio di mercoledì

Naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono queste al momento le ipotesi di reato della Procura di Agrigento che ha aperto un fascicolo sul naufragio, di mercoledì scorso, in acque libiche, circa 30 miglia a Nord delle coste di Sabratha.A perdere la vita 6 migranti tra cui il piccolo Youssef di 6 mesi. A soccorrerli in mare aperto la nave della Ong Open Arms.Soccorso dalla Open Arms il piccolo è stato traferito sull’isola con una motovedetta della Guardia Costiera. Youssef però non ce l’ha fatta. Questa mattina a Lampedusa è arrivata la piccola bara bianca che sarà tumulata nel cimitero dell’isola.Le indagini vengono, al momento, portate avanti su un fronte di 360 gradi, tenendo conto anche delle problematiche relative alla giurisdizione internazionale. L' inchiesta è infatti finalizzata anche ad accertare eventuali ritardi nei soccorsi, dopo l'allarme lanciato dalla Open Arms che è intervenuta in acque libiche. La mamma si trova adesso nel Centro di prima accoglienza dell'isola. I corpi delle altre cinque vittime sono stati portati, dalla Open Arms a Trapani,dove è avvenuto il trasbordo di tutte le persone soccorse su una nave quarantena.