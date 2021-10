​Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale La rassegna stampa internazionale di Rainews

di Paolo Cappelli La memoria e il futuro nell'edicola internazionale di oggi. La guerra d'Algeria e Fort Alamo tornano sulle prime pagine in un lunedì che comincia a guardare alla COP26 di Glasgow, il vertice sul clima. Appena si dirada la cappa della pandemia, la questione ambientale riguadagna titoli e attenzioni, condiziona campagne elettorali e nuove maggioranze di governo, in Germania.Le aziende sponsor della Cop26 attaccano la cattiva gestione del vertice sul clima.Gli sponsor, che includono alcune delle più grandi aziende britanniche, accusano i funzionari pubblici "molto inesperti" per le decisioni ritardate, la scarsa comunicazione e le carenti relazioni tra gli organizzatori e le aziende. Il Regno Unito gestisce la sua presidenza Cop26 dall'interno dell'Ufficio di Gabinetto, sotto la guida dell'ex segretario agli affari Alok Sharma, che è il presidente della Cop26, e dell'uomo d'affari Nigel Topping. Gli sponsor dovrebbero aiutare a coprire un conto stimato fino a 250 milioni di sterline. Ma sul vertice pesano altre ombre. Aumentano le possibilità che il presidente cinese, Xi Jinping, salti l'evento, allontanando un patto globale con il più grande emettitore di anidride carbonica del mondo. Oggi i ministri avrebbero dovuto rilasciare tre documenti chiave sui piani del governo per raggiungere l'obiettivo zero emissioni entro il 2035, ma la pubblicazione è stata ritardata a causa dell'omicidio del deputato Sir David Amess. I documenti però rivelano una netta spaccatura all'interno del gabinetto: da una parte Boris Johnson, il primo ministro, Kwasi Kwarteng, il segretario agli affari, e Michael Gove, responsabile aggiornamento immobili del Regno Unito, che vedono tutti i vantaggi di una forte azione per il clima; dall'altra, il cancelliere, Rishi Sunak, un falco del libero mercato istintivamente contro l'intervento del governo. Gli sponsor delle compagnie energetiche Hitachi, National Grid , Scottish Power e SSE sono particolarmente frustrati perché avevano capito che nessun altro marchio energetico sarebbe stato presente a Cop26. Tuttavia, la "zona blu", organizzata dall'ONU, includerà marchi rivali.Mentre il senatore Manchin blocca il piano clima dei Democratici, il suo stato non può trattenere le inondazioni Mentre il senatore contrasta la grande spinta dei Democratici per ridurre il riscaldamento del pianeta, nuovi dati mostrano che la Virginia Occidentale è più esposta a inondazioni rispetto a qualsiasi altra parte del paese.Vento di fronda coltro l'eolicoMarine Le Pen minaccia di sopprimerlo, la destra di rinunciarci, Emmanuel Macron propone di valutare caso per caso, la sinistra ci crede sempre. Il futuro del parco eolico francese irrompe nella campagna delle presidenziali.Vera alternativa ai combustibili fossili e allo sviluppo delle centrali nucleari, i grandi alberi bianchi con lame gigantesche sono fioriti negli ultimi vent'anni nei nostri campi (8.700 distribuiti su quasi 2.000 parchi) e hanno diviso spesso l'opinione pubblica. I detrattori vanno da Xavier Bertrand, che propone una moratoria per fermare i parchi eolici, a Marine Le Pen, che vuole "abbatterli tutti", passando per Eric Zemmour, per il quale "le turbine eoliche sono un disastro perché danneggiano il paesaggio ". A sinistra, invece, vogliano accelerarne lo sviluppo, se il Paese vuole raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, in linea con gli accordi di Parigi. E Emmanuel Macron in tutto questo? Fedele al suo mitico "allo stesso tempo", preferisce in questa fase non esporsi troppo, difendendo pragmatismo e "caso per caso". Al Presidente della Repubblica non è sfuggita, su questo argomento, l'opinione ambivalente dei francesi. Certo, il 73% ha un'immagine positiva dell'energia eolica, secondo un recente sondaggio Harris Interactive ma secondo un altro sondaggio Odoxa il 53% non è ne vuole sapere di pale vicino alle proprie case.Mentre si accentua la povertà degli afghano, i bambini sono usati per pagare i debiti.Saleha, a destra, è una mamma di 40 anni a Herat. La sua famiglia è caduta in povertà e il negoziante dove compra a credito le ha chiesto in cambio la figlia di 3 anni, Najiba, per saldare un debito di 550 dollari.Rallenta la crescita dell'economia cinese, +4,9% nel terzo trimestre rispetto al precedente 7.9%Dietro la crisi energetica: gli investimenti nei combustibili fossili calano e le energie rinnovabili non sono pronte.La domanda di petrolio, carbone e gas naturale è salita alle stelle in tutto il mondo nelle ultime settimane poiché condizioni meteorologiche insolite e economie in ripresa che emergono dalla pandemia creano carenze energetiche dalla Cina al Brasile al Regno Unito. Gli esperti avvertono: mentre gli investimenti nei combustibili fossili stanno diminuendo, il settore fornisce la maggior parte dell'energia e la spesa per l'energia verde non sta crescendo abbastanza velocemente da assicurare il passaggio di testimone .Nel grafico, il cambio di rifornimentoPer ridurre a zero le emissioni nette mondiali di carbonio entro il 2050, le fonti di energia rinnovabile devono rapidamente sostituire il petrolio e altri combustibili fossili.Quota di mercato prevista della fornitura di energia per raggiungere emissioni zeroLa domanda di energia rimane solida anche se le catene di approvvigionamento iniziano a cedere. In alcuni casi, le forniture di risorse rinnovabili come l'energia eolica e idroelettrica sono state inferiori alle previsioni, aumentando ulteriormente la domanda di combustibili fossili. L'Agenzia internazionale per l'energia, un gruppo che consiglia i paesi sulle politiche energetiche, questo mese prevede che la domanda mondiale di petrolio raggiungerà circa 99,6 milioni di barili al giorno l'anno prossimo, vicino ai livelli pre-pandemia. La domanda di carbone supererà i livelli del 2019 quest'anno e aumenterà leggermente fino al 2025 Per l'amministratore delegato di Exxon Mobil Corp "se non bilanciamo l'equazione della domanda e affrontiamo solo l'offerta, ciò porterà a un'ulteriore volatilità".I poteri di Biden sull'energiaL'azione "audace" contro il cambiamento climatico includerà l'abuso delle sue facoltà in materia di sicurezza nazionale? Se l'amministrazione Biden discute apertamente di limitare le esportazioni di gas per combattere l'aumento dei prezzi dei combustibili al consumo, quale potere potrebbe esercitare per salvare il pianeta in crisi? Con l'avvicinarsi delle elezioni di metà mandato, i progressisti faranno pressione sul presidente Biden affinché faccia esattamente questo, con complicazioni per le aziende americane.Guerra d'Algeria: Macron di fronte alla trappola della memoria.Rendendo omaggio alle vittime del 17 ottobre 1961, il capo dello stato prende il rischio di urtare la sensibilità dei sostenitori della fermezza di fronte a Algeri, senza soddisfare i fautori del pentimentoL'iniziativa di Macron rientra nel cantiere della memoria, uno degli strumenti del quinquennato per ridisegnare le relazioni con l'Algeria Il 17 ottobre 1961 avveniva per le strade di Parigi quello chi gli storici hanno definito la repressione statale più violenta della storia contemporanea europea nel contesto di una manifestazione: fra i 98 e i 200 morti.40mila persone erano scese a manifestare in appoggio al Fronte di liberazione nazionale dell'Algeria (Fln) per chiedere l'indipendenza dalla Francia. Macron ha visitato il luogo dove una lapide ricorda quei morti e ha detto che "la repressione fu brutale, violenta e sanguinosa".Sondaggio NC Report: Casado potrebbe governare da solo con l'appoggio di Vox.La sinistra non contiene la protesta per il caro bolletta e l'inflazione. Il PSOE (accreditato al 25,4%) indietreggia a 101-103 seggi, Podemos fra i 22-24, i Popolari (primo partito al 29,6%) ne prenderebbero 127-129 e Vox 47-49.Sondaggio GAD3: il 60% degli elettori socialisti chiedono l'estradizione di Puidgemont, 3 spagnoli su 4 valutano insufficiente l'azione del Governo contro l'aumento della luce, 8 su 10 chiedono la rimozione di tutte le restrizioni anti Covid.40esimo congresso socialista a Valencia. Sanchez annuncia la fine della legge bavaglio e la riforma del mercato del lavoro, superate due norme ereditate dal governo Rajoy: obiettivo approvare la legge sull'eutanasia, il salario minimo, la riforma delle pensioni e del lavoro, per ridurre la precarietà e la svalutazione dei salari.Luce verde per il semaforoSPD, Verdi e FDP hanno concordato su questi puntiSalario minimo, nessun aumento di tasse, nessun limite di velocità: gli esploratori della maggioranza semaforo hanno concordato una carta comune. I negoziati della coalizione dovrebbero procedere rapidamente ma ora potrebbe sorgere un contenzioso principalmente a causa dell'assegnazione di un posto, quello del ministro federale delle finanze. Il leader dell'FDP Christian Lindner si detto contrario a dibattiti pubblici sui posti ministeriali, ma allo stesso tempo ha segnalato il suo interesse per il dipartimento chiave. Il capo dei verdi Robert Habeck ha criticato la dichiarazione come "non utile". La vicepresidente dei Verdi Ricarda Lang ha chiesto al suo partito di assumere il ministero delle finanze a sua volta, perché avrà un ruolo centrale nelle decisioni sugli investimenti futuri.Ampia maggioranza a favore del semaforoi Verdi favorevoli, Annalena Baerboch dal nuovo governo si aspetta un messaggio di cambiamento sociale.Brinkaus: quella dell'Unione dovrebbe essere un'opposizione creativa.Phil Collins apparecchia un'altra battaglia di Alamola località del Texas avrà un nuovo museo finanziato dalla popstar: un regalo che apre interrogativi sul modo migliore per ricordare AlamoIl dibattito è diventato così acceso di recente che i turisti di Alamo hanno dovuto aggirare i manifestanti armati per raggiungere la sua chiesa iconica. Il forte della missione di Alamo è famoso perché una piccola banda di coloni e uomini di frontiera, tra cui Crockett, morì lì combattendo un più grande esercito messicano nel 1836 nel tentativo di ottenere l'indipendenza del Texas. Comitati di cittadini contestano l'esposizione di cimeli donati da Phil Collins perché racconta solo i combattenti bianchi e ignora i Tejanos che hanno combattuto al loro fianco.