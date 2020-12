Martedì 1 dicembre Le notizie dal mondo La rassegna stampa internazionale di Rainews24 a cura di Paolo Cappelli

L'assassinio dello scienziato nucleare in Iran riaccende la tensione nello scacchiere medio orientale. Dal Regno Unito agli USA, dall'Iran a Israele, l'interrogativo emergente è quanto l'accaduto possa influire sulla politica medio orientale dell'amministrazione Biden. Le nomine dei consiglieri economici del presidente eletto, intanto, alimentano la preoccupazione del Wall Street Journal per una politica fiscale espansiva che alla fine porterà a più tasseL’esenzione dalle imposte di registrazione spinge il mercato dei mutui ai massimi degli ultimi 13 anni.Folle corsa all’acquisto della prima casa nel Regno Unito, nonostante l’impennata della disoccupazione e la recessione indotta dalla pandemia. Gli esperti prevedono che la domanda resterà sostenuta anche nel 2021, grazie ai tassi di interesse bassissimi e all’esenzione, per ora fino a marzo, dell’imposta di bollo sulle prime 500mila sterline del valore immobiliare registratoI soldati portano la bara di Monsen Fakh rizadeh, lo scienziato nucleare assassinato venerdì.Teheran accusa Israele, che nega ogni coinvolgimento mentre l’omicidio riaccende la tensione in Medio Oriente durante la transizione Trump-Biden, con il presidente eletto atteso da colloqui per rinegoziare con l’Iran l’accordo nucleare del 2015 . Chiunque abbia effettuato l'attacco "aveva un breve periodo di tempo per agire per indebolire il programma nucleare iraniano e per convincere Biden che una volta diventato presidente non dovrebbe tornare all'accordo, creando condizioni per lui più difficili da gestire”, ha detto Yossi Kuperwasser, un generale di brigata in pensione che dirigeva il ministero degli affari strategici di Israele.Think tank esorta L'Europa a rafforzare la diplomazia transatlantica sull'IranIl Consiglio europeo per le relazioni internazionali ha affermato che L'Europa deve “inequivocabilmente” chiedere all'amministrazione Biden e all'Iran “di tornare rapidamente in piena conformità” con l'accordo del 2015. Gli europei dovrebbero compiere i primi passi in questa direzione entro fine gennaio, per sollecitare l'amministrazione Biden a sfruttare lo slancio politico del suo insediamento e invertire l'attuale pericolosa traiettoria di escalation.Le autorità iraniane promettono di vendicare la morte dello scienziato ucciso e propongono versioni di fantasia sulla ricostruzione dei fatti. Gli esperti russi di intelligence ritengono che così facendo Teheran stia cercando di nascondere un evidente fallimento dei suoi servizi di sicurezza. Per Teheran, Mohsen Fakhrizadeh viaggiava su un veicolo blindato ma è stato ucciso quando è uscito, scambiando i suoni degli spari per problemi al motore. In un secondo momento è stato aperto contro di lui fuoco automatico telecomandato di armi leggere. Kommersant ha parlato con diversi esperti russi nel campo delle operazioni speciali, che hanno chiesto di non essere nominati. Secondo la loro versione, la versione è a dir poco strana. Fakhrizade potrebbe essere stato ucciso all'interno dell’auto. E' difficile credere che lo scienziato, minacciato più di una volta, sia andato a vedere "cosa aveva colpito l'auto”.Mosca ha detto che chiunque sia dietro l'omicidio, dovrebbe essere punito.Moderna chiede alla FDA l’autorizzazione per il vaccino, efficace al 94% e resta in corsa per iniziare la commercializzazione entro la fine dell’anno. Il Dow Jones ieri sera ha chiuso negativo, ma novembre è stato il mese migliore degli ultimi 33 anni. L’Iran dice che lo scienziato atomico è stato ucciso con un’arma teleguidataNell 'editoriale, il WSJ parla del ritorno degli economisti di Obama. Se Joe Biden sta cercando di distinguere la sua amministrazione emergente da quella di Barack Obama, non ci è riuscito con i consiglieri economici nominati ieri. Sono veterani di Obama che credono in più spese, più regolamentazione, più tasse. Speriamo che il risultato sia migliore di quella che è diventata nota come "stagnazione secolare" durante gli anni di Obama.Come farà Biden a fronteggiare il sabotaggio dei Repubblicani? di Paul KrugmanIn termini di politica economica, il futuro prossimo può dividersi in due epoche, pre e post vaccinazione di massa. Nei prossimi mesi, mentre la pandemia continua a dilagare, decine di milioni di americani si troveranno in condizioni disperate a meno che il governo federale non si faccia avanti per aiutarli. E l'economia post vaccino? Probabilmente assisteremo a una ripresa economica spontanea, inarrestabile anche per l’ostruzionismo repubblicano. Ma i repubblicani potrebbero rifiutarsi di confermare qualcuno per nomine in posizioni economiche chiave. E allora, Biden, che fin qui lodevolmente insiste sull’unità da ritrovare, dovrà cercare di far pagare un prezzo politico ai repubblicani per i loro tentativi di impedirgli governare, come fece Truman nel ‘48.L’anno delle donne repubblicane. C’è una nuova classe politica entrata in Congresso con le ultime elezioni e la novità del Partito Repubblicano è il peso delle donne, senza precedenti, che smentisce il luogo comune del partito dei maschi bianchi. Byron York: Biden intanto ha definito la squadra di politica estera e di politica economica. Manca ancora un nome per il Pentagono. E non è un caso: secondo alcune fonti Biden sta ripensando il ruolo dei militari nella politica di potenza.I blu-bianco voteranno a favore della proposta del leader dell'opposizione Yair Lapid di avviare domani il percorso che porti a elezioni anticipate, ha detto ieri sera una fonte vicina al leader blu-bianco Benny Gantz. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha inviato un ramo d'ulivo ai blu-bianco in occasione della riunione del Likud ieri, sottolineando l'importanza di mantenere l'attuale governo di unità nazionale quando l'opposizione " cercherà di trascinare Israele a elezioni inutili. Il Likud voterà contro lo scioglimento della Knesset e a favore dell'unità”, per combattere il coronavirus, aiutare l'economia e portare a più accordi di pace. Fra i blu bianco si replica che "la gente è stanca delle bugie di Netanyahu”.Netanyahu pronto a chiedere alla Knesset di nuovo l’immunità dal processo. Ma già domani sera, i sette mesi del governo zombi Netanyahu-Gantz potrebbero essere finiti e Israele sarà in procinto di andare alle elezioni a marzo 2021, per la quarta volta in due anni.