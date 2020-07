Mercati La settimana è iniziata all'insegna della debolezza per le borse europee

Condividi

di Michela Coricelli La settimana è iniziata all'insegna della debolezza per le borse europee. Milano chiude a -0,28%, Londra -0,31%, Parigi a -0,34%. Francoforte invece termina completamente piatta.A Milano in evidenza i bancari. Domani termina il periodo di adesione all'Ops lanciata da Intesa Sanpaolo e il titolo Ubi Banca chiude oggi con un tonfo dell'8,8%, mentre Intesa cede lo 0,77%.Il titolo migliore invece è Atlantia a +4,83%.Oltreoceano gli investitori scommettono sui passi in avanti compiuti dalla società Moderna sulla via di un vaccino anti-Covid. Il Nasdaq guadagna oltre mezzo punto, mentre il Dow Jones procede a +0,27%.Protagonista della giornata dei mercati anche l'oro che tocca nuovi massimi storici a 1.944 dollari l'oncia, per poi ritracciare leggermente a 1.940.