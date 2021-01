"Ladri di dati": l'inchiesta vincitrice della nona edizione del Premio Morrione Federico Marconi e Giorgio Saracino raccontano il mondo delle intrusioni informatiche, dei danni che causano, e dello stato dell’arte delle cyber difese in Italia

Con la video inchiesta "Ladri di dati"hanno vinto la nona edizione delper il Giornalismo Investigativo.Durante l’epidemia di coronavirus ospedali e case farmaceutiche hanno dovuto combattere contro un nemico invisibile. Un virus informatico che una volta installato sui computer permette di spiare e rubare migliaia di cartelle cliniche o le ricerche segrete su medicine e vaccini.Danni gravi, causati da gruppi di abilissimi cyber criminali riconducibili al governo della Repubblica Popolare Cinese, che utilizza le intrusioni informatiche contro aziende di tutto il mondo, anche italiane, per sviluppare la propria economia e il programma di sviluppo “Made in China 2025”, per condizionare le trattative politiche tra Stati, o per controllare le vite degli oppositori politici.A violare i server degli ospedali sono però anche gruppi di criminali informatici che bloccano le reti delle strutture sanitarie per chiedere un riscatto o per mettere le mani sui fascicoli, ricchi di informazioni sensibili sulla salute delle persone, che rivendono sul dark web a un prezzo superiore rispetto a quello delle informazioni su un conto corrente bancario.Attraverso documenti investigativi inediti, testimonianze di esperti informatici che danno la caccia ai cyber criminali di Stato o di hacker che fanno vedere quanto è semplice bucare le mura digitali degli ospedali italiani, “Ladri di dati” racconta il mondo delle intrusioni informatiche, dei danni che causano, e dello stato dell’arte delle cyber difese in Italia.L’inchiesta è stata realizzata grazie al sostegno dell’associazione Amici di Roberto Morrione nell’ambito della nona edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.Hanno contribuito al lavoro: il tutor giornalistico Giorgio Mottola, Studio Mistaker per le infografiche, Piergiorgio Bruno per la consulenza sui testi, Alessandro Lazzi e Alessio Pascucci per le riprese di intro e outro, Serena Console per la consulenza giornalistica sulle questioni relative alla Cina, l’avvocato Giulio Vasaturo come tutor legale, Pietro Ferri come tutor musicale.