Bonomi: "Da noi massima responsabilità, ma governo sia arbitro no di parte" Landini: "Confronto sindacati-imprese con il governo sulle scelte da fare" Sulla seconda ondata dell'epidemia il presidente di Confindustria attacca: "Siamo stati colti del tutto impreparati". Il leader della Cgil: "Ricostruire la fiducia, la gente ha paura"

Confindustria e sindacati devono rivendicare, insieme, una discussione con il Governo per le scelte che si dovranno fare. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, concludendo il faccia a faccia con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Nel corso della rassegna "Futura"."Una consultazione permanente tra Confindustria e Cgil? - ha aggiunto - sicuramente, ma non solo con noi. Il sindacato non è solo la Cgil in Italia. Credo ci sia il problema con tutte le organizzazioni sindacali, ma soprattutto penso sia importante, se siamo d'accordo, che insieme rivendichiamo una discussione con il Governo. Oggi non è sufficiente una discussione a due, ma c'è bisogno di avere anche un coinvolgimento del Governo per le scelte che devono essere fatte. Dobbiamo rivendicare di poter essere coinvolti e poter dire la nostra". Ed il leader degli industriali, Carlo Bonomi, dice: "Il governo deve mantenere la maglia dell'arbitro, troppo spesso mette la maglietta di una delle squadre in campo e questo non va bene. C'è grande voglia di confrontarsi ed anche di scontrarsi,se serve. Ma pensare che il Governo possa fare da sponda tra due squadre non va bene, non funziona".Sulla coesione sociale "di preoccupazioni ne ho. Oggi è il momento di dare una protezione,di non lasciare solo nessuno. Anche facendo debito. E ancheevitando strumentalizzazioni, perché i problemi ci sono e non devono essere strumentalizzati, ma non deve essere lasciato solo nessuno", dice il leader della Cgil, Maurizio Landini, in un confronto con il presidente di Confindustria Carlo Bonomi per 'Futura 2020' organizzato dal sindacato"Oggi non posso dire ti do un sussidio così intanto sopravvivi, bisogna cominciare a pensare a come ricostruire. Nonposso semplicemente tornare a prima, devo vedere come fare a cambiare, per questo dico: affrontiamo insieme le cose, facciamo sistema, C'è bisogno di ricostruire una fiducia. La gente ha paura, non sa cosa succede, non vede una prospettiva", avverte il segretario generale della Cgil.Per il presidente di Confindustria,Carlo Bonomi, sull'azione del Governo in questa seconda fase dell'emergenza Covid il "giudizio è fortemente negativo: avevamo il tempo e siamo stati colti del tutto impreparati". Il leader della Cgil, Maurizio Landini, sottolinea che "lo spettacolo che ogni giorno sentiamo di conflitto tra livelli è una cosa che non funziona": ed anche per Bonomi nel rapporto tra Regioni e Governo centrale si assiste ad una "autonomia sfiduciata". Per entrambi vanno rivisti i meccanismi di raccordo e di autonomia che derivano dal Titolo Quinto.