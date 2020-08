Coronavirus

2020/08/02 15:37

5 sono ancora in fuga Latina, 18 migranti fuggono dal centro di accoglienza. Rintracciati in 13 Erano stati trasferiti nel comune pontino il 28 luglio scorso. Erano in isolamento anche se erano negativi al Covid

Erano arrivati il 28 luglio scorso ed erano stati sottoposti a tamponi ed erano risultati negativi. Erano rimasti nella struttura per proseguire il periodo di sorveglianza fiduciaria.



I migranti rintracciati dalla polizia avevano tentato di salire sui treni diretti a Roma.



