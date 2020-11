Serie A, settima giornata Atalanta-Inter chiudono 1-1, un super Mkhitaryan (tripletta) spinge la Roma al terzo posto Pari giusto al Gewiss: segna Lautaro, risponde Miranchuk. Armeno scatenato a Marassi e Roma che batte 3-1 il Genoa, cui non basta il momentaneo pari di Pjaca. Reti bianche e poche emozioni in Toro-Crotone

