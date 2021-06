"Ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità" Lazio, D'Amato: "Da domani via mascherine all'aperto ma guardia resta alta" "Continuare a rispettare le regole di distanziamento, igiene e anche dell'uso della mascherina dove la situazione lo richiede, portatele sempre dietro" ricorda l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria del Lazio

"Da domani abbassiamo le mascherine all'aperto, è un segnale positivo, ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità. Ma non dobbiamo smettere di stare attenti, la guardia deve sempre rimanere alta". Lo scrive in un comunicato l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria del Lazio, Alessio D'Amato."Il Lazio - ricorda poi D'Amato - è la prima regione italiana per numero di immunizzati sulla popolazione e in questo momenti nella regione abbiamo un calo dell'incidenza pari a 12,83 ogni 100mila abitanti, stiamo riconvertendo i posti letto Covid, liberando le terapie intensive e assistiamo a un continuo miglioramento di tutti i parametri. Tutto questo è merito di una campagna vaccinale che prosegue spedita, oggi siamo oltre i 5 milioni di somministrazioni e quasi 2 milioni di cittadini hanno concluso il ciclo vaccinale, per l'8 agosto il 70% della popolazione del Lazio sarà immunizzata"."Ma questo risultato - aggiunge l'assessore regionale - è anche frutto dell'attenzione e dell'osservanza delle regole da parte dei cittadini che hanno mostrato un senso civico encomiabile. Il mio invito è di non perdere di vista l'obiettivo, ovvero sconfiggere il Covid e di continuare a rispettare le regole di distanziamento, igiene e anche dell'uso della mascherina dove la situazione lo richiede, portatele sempre dietro. Uniti usciremo da questo periodo così duro"