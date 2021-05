Lazio, Open Day vaccini. D'Amato: "Ne avremo altri e studiamo modello New York"

Condividi

Partiti gli Open Day AstraZeneca con ticket virtuale per over 40, in 21 Hub del Lazio. "Tutto sta procedendo molto bene e si riscontra una grande adesione - sottolinea l'Unità di crisi regionale -. Gli appuntamenti vengono rispettati e non si sta verificando nessun assembramento". "Una formula vincente - aggiunge l'Unità di crisi - si prenota con tre click e dopo 48 ore è possibile fare il vaccino. Questo contribuirà ad accelerare ulteriormente la campagna vaccinale che ieri ha visto il report giornaliero con oltre 50.779 somministrazioni. Dati i risultati, si sta verificando la fattibilità di replicare l'esperienza"."Ieri abbiamo fatto il record delle somministrazioni, oltre 5.200, a cui si aggiungeranno queste dell'Open Day. E' un segnale importante per gli over 40 e chi non ha fatto in tempo a prenotarsi". Cosi' l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, uscendo dall'hub vaccinale Acea della Stazione Ostiense. "Organizzeremo altri Open Day, è una formula molto friendly. Cercheremo di estenderla anche a luoghi molto accessibili, sul modello di New York con le metropolitane, è una cosa che vorremmo verificare - continua - Roma dimostrerà ancora una volta la sua efficienza".