No ​Green pass, D'Amato: "Non possiamo pagare per gli irresponsabili" L'assessore alla Sanità della Regione Lazio sulla manifestazione del Circo Massimo con 3.000 persone senza mascherina: "Meglio l'obbligo del vaccino"



No Green pass: quattromila al sit-in di Roma, tanti senza mascherina Condividi L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, interviene dopo la manifestazione di oggi pomeriggio a Roma al Circo Massimo, con circa 3.000 persone, tanti senza mascherina e senza rispettare il distanziamento: "E' assurdo che nel pieno della quarta ondata che sta investendo l'Europa a Roma si creino assembramenti di no green pass senza mascherina e distanziamento. Non è giusto pagare per questi irresponsabili. Meglio l'obbligo vaccinale''.



Vaccini, nel Lazio superate le 9,1 Milioni di dosi

Nel Lazio c'è stata una forte ripresa delle dosi booster: ieri corrispondenti all'84% delle intere somministrazioni. Nel complesso - comunica l'assessorato alla Sanità - nella Regione sono stati raggiungi e superati i 9,1 milioni di dosi somministrate. "C'è anche una ripresa delle prime dosi - dichiara l'assessore, Alessio D'Amato - ed è significativo perché si stanno convincendo i più ostinati".

