Le Borse peggiorano. Lo spread torna sopra i 120 punti base

di Fabrizio Patti Peggiora l'andamento dell'indice azionario di oggi, ora -0,89% dopo una partenza piatta. Questo porta il calo dall'inizio del mese al -0,44%: è un dicembre comunque caratterizzato da una netta stabilità dopo la salita record di novembre, +23%.Anche nel resto d'Europa gli indici peggiorano: Londra e Francoforte scendono di mezzo punto percentuale, Parigi dello 0,9 per cento. Gli investitori seguono da vicino i negoziati in extremis sulla Brexit, in vista del consiglio europeo e della riunione della Bce di giovedì.Sul fronte dei titoli di Stato le fibrillazioni del governo sul Mes muovono un po' lo spread Btp/Bund, che torna sopra 120: è a quota 122 punti base (+4 rispetto a ieri).Tra i titoli sul Ftse Mib oggi maggiori rialzi per Diasorin e Nexi, sono tra i pochi titoli a salire oggi. Nexi in particolare beneficia della partenza del piano Cashback del governo.In evidenza anche Guala Closures, società alessandrina nel settore dei di tappi di bottiglie. +18% dopo che la società finanziaria Investindustrial di Andrea Bonomi ha annunciato di essere salita a quasi il 50% di Guala Closures e di voler lanciare un'Offerta pubblica di acquisto.