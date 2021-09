Mercati Le Borse riducono i cali domani la scelta della BCE sul tapering

di Fabrizio Patti Le borse europee hanno in parte recuperato: -0,33% per l'indice Ftse Mib di Milano, che durante la mattina era sceso fino all'1,15%.In Europa va un po' peggio a Francoforte (-0,87%), dove pesa il calo del settore industriale e in particolare dell'auto. L'auto è il settore più in difficoltà oggi anche in Italia. In particolare scende Stellantis (-1,90%), dopo l'annuncio da parte del socio cinese Dongfeng (già socio di peso di Psa) di una vendita dell1,2% delle azioni del gruppo con una procedura accelerata (accelerated book building), per un valore di circa 600 milioni di euro. Dongfeng manterrà comunque una quota del 4,5% di Stellantis. Torna invece il segno più sull'indice che raggruppa i titoli legati all'energia e in particolare al petrolio (+0,41%). Oggi il greggio torna a salire, sopra i 72 dollari e mezzo al barile con il Brent del mare del Nord. Gli investitori aspettano le mosse della Banca centrale europea, che domani potrebbe annunciare la riduzione degli acquisti di titoli del programma anti-pandemia, il cosiddetto tapering. A chiederlo sono stati nei giorni scorsi i banchieri centrali di Germania, Austria e Olanda, preoccupati dall'andamento dell'inflazione, salita del 3% ad agosto nell'Eurozona. In questo clima il rendimento del Btp italiano ieri è salito di 8 punti base.Oggi scende di 1 punti, lo spread con il bund tedesco è a quota 108 punti. Scende anche oggi il Bitcoin (-1,5%), che ieri aveva avuto uno scivolone dell'11%. In realtà sembrerebbero prese di beneficio dopo una notizia che potrebbe in prospettiva rafforzare la criptovaluta. Cioè la decisione da parte del governo di El Salvador di inserire il Bitcoin tra quelle a corso legale nel Paese.