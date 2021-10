​Le Figaro, tre pagine dedicate all'Italia e "alla rivoluzione di Draghi" Il quotidiano francese: "Come ha ridato lustro all'Italia"

"In soli 8 mesi, il capo del governo ha restituito credito al suo paese, lanciato delle riforme e ripristinato l'autorità dello stato": lo scrive Le Figaro accanto a una grande foto del presidente del Consiglio,con il titolo "Italia: la rivoluzione Draghi". Nelle due pagine seguenti, Le Figaro spiega "Come Draghi ha ridato lustro all'Italia": "Conti pubblici in via di risanamento, riforme lanciate, uno stato rispettato...l'ex patron della Bce ha impresso il suo marchio".

In apertura di uno dei suoi articoli, Le Figaro scrive che "dall'arrivo di Mario Draghi alla presidenza del Consiglio, lo scorso febbraio, lo sguardo sull'Italia è chiaramente cambiato.Ancora meglio, il suo credito è stato riabilitato".

Il quotidiano continua la sua indagine sull'Italia di Draghi con un articolo dal titolo "Poteri eccezionali per accelerare i grandi cantieri" e conclude poi con "Un nuovo asse forte con Macron per rilanciare l'Europa": "Mentre si sta voltando la pagina Merkel - si legge - la tentazione potrebbe essere quella di cercare un nuovo equilibrio europeo fondato su un asse transalpino". E ancora: "Macron e Draghi condividono la stessa volontà di ammorbidire le regole di bilancio della zona euro,senza tuttavia mettere a rischio la loro credibilità di paesi fortemente indebitati. L'aura dell'ex banchiere centrale aiuterà di fronte alle resistenze dei paesi 'frugali' del nord".