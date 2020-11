Mercati Le borse corrono, ma il petrolio va giù

di Michela Coricelli In attesa dell'election day americano, l'avvio decisamente positivo di Wall Street - con il Dow Jones a + 1,19% e il Nasdaq in rialzo di un punto - consolida l'andamento delle piazze europee, che accelerano la velocità.Gli indice Pmi sull'attività manifatturiera spingono tutti i listini. Milano corre e guadagna quasi due punti, insieme a Francoforte e Parigi; Londra segna +1,11% e Madrid +1,76%.A Piazza Affari Saipem svetta a +5%, seguito da Buzzi Unicem a +4,85%. Giù Recordati a -2,90%.Il petrolio frena ancora in vista di nuovi lockdown. Il brent è a 37,7 dollari al barile e il greggio americano a 35,5.