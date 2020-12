Mercati Le borse europee allungano il passo

di Marzio Quaglino L’avvio era stato positivo, ma senza esagerare. Le notizie per sostenere gli acquisti non mancavano. L’avvio della campagna vaccinale negli Stati Uniti e l’accordo sul pacchetto di stimoli all’economia e dal Giappone la fiducia delle imprese salita oltre le previsioni. Nel corso della mattinata gl’indici europei hanno aumentato il ritmo sulla scia anche dei futures di Wall Street. Così ora Milano guadagna l’1,29%, in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra, in attesa di sviluppi sulla Brexit, sale solo dello 0,48%.Sul listino di Piazza Affari Ferrari brilla Mediaset (+4,13%), sugli sviluppi della vicenda, anche giudiziaria, con i francesi di Vivendi.Sul mercato valutario si conferma la debolezza del dollaro che spinge l’euro ai massimi dall’aprile 2018 con il cambio a 1,2155.