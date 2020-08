Le borse europee chiudono in calo

Condividi

di Marzio Quaglino Quattro sedute negative su cinque per Piazza Affari. L’ultima ha visto scendere l’indice Ftse Mib dello 0,36% al termine di una seduta nervosa. Anche nel resto d’Europa indici in calo dallo 0,19% di Londra allo 0,51% di Francoforte.Ad appesantire i listini il dato dell’indice Pmi. L’indice dei responsabili degli acquisti, che anticipa le tendenze dell’economia, ha rallentato il recupero dopo i mesi del lockdown. Non così oltreoceano dove in avvio il Nasdaq, mercato dei titoli tecnologici, ha messo a segno l’ennesimo record.I timori sulla ripresa della crescita economica europea si sono fatti sentire sui cambi. L’Euro è sceso a 1,1766 sul Dollaro.Sul mercato delle materie prime scende in prezzo del petrolio. Il brent del Mare del Nord viene scambiato a 43,70 dollari al barile contro i 45 di ieri.