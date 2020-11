Mercati Le borse europee in avvio si prendono una pausa

di Marzio Quaglino Nell’ultima seduta del mese le borse europee si prendono una pausa dopo una corsa che ha visto Milano salire a novembre del 23%. Con i futures Usa in calo, gli indici in Asia sono in rosso per le preoccupazioni per la terza ondata del Coronavirus, in particolare in Giappone e Corea del Sud, nonostante buoni dati economici.In questo quadro Piazza Affari cede lo 0,58%, decisamente peggio di Londra (0,09%), Francoforte (-0,10%) e Parigi (-0,38%). Milano paga il netto calo di Unicredit (-3,78%) sulle indiscrezioni relative al consiglio di amministrazione di ieri in vista del rinnovo del cda in primavera.Sul mercato valutario continua a indebolirsi il dollaro. Il cambio con l’euro sale a 1,1975 vicino ai massimi toccati nel settembre scorso.