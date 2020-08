Le borse europee partono bene. Oro superstar oltre quota 2.000

di Marzio Quaglino Avvio positivo per le borse europee. La ripresa dei colloqui tra Usa e Cina sulla questione dei dazi è salutata con favore dai mercati. Milano, anche oggi la migliore, sale dell’1,35%, mentre Londra Francoforte e Parigi si fermano sotto il punto percentuale. Sul listino di Piazza Affari ancora in evidenza Intesa San Paolo (+4.29%), dopo i conti della semestrale presentati ieri in vista della fusione con Ubi Banca (3,40%).Il segno più sui mercati oggi non elimina la cautela legata agli effetti del Covid sull’economia. E così l’oro sfonda per la prima volta la soglia dei 2.000 dollari l’oncia portandosi fino al record di quota 2.031. Il metallo giallo, scelto come riserva di valore dagli investitori in tempi di incertezza, sale anche in relazione ai rendimenti molto bassi dei titoli di stato Usa e al Dollaro debole.Sul mercato dei cambi si rafforza dunque l’Euro salito ai massimi dal maggio 2018 a 1,1827.