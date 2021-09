Mercati Le borse europee rimbalzano in avvio

di Marzio Quaglino Le borse europee aprono la settimana con il segno più dopo il ribasso dell’ottava appena trascorsa. Miano sale dello 0,64% e si muove in linea con Londra, Francoforte e Parigi. Il clima però nelle sale operative non è sereno. Si guarda alle mosse delle banche centrali alle prese con la riduzione degli interventi a sostegno dell’economia. Dall’altro lato si guarda alle materie prime che, tra carenze e aumento dei prezzi, possono rallentare la crescita.Un importante termometro è il petrolio. Il petrolio del mare del Nord si riporta sui valori di inizio agosto a 73,29 dollari al barile, lo 0,37% in più di venerdì.