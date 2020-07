Mercati Le borse europee ripiegano l’oro scende dai massimi

di Marzio Quaglino Sulla scia dei rialzi di Wall street e delle borse asiatiche, le borse europee erano partite in rialzo. Poi, in assenza di dati a sostegno degli acquisti, i listini hanno iniziato a retrocedere. Milano è sui minimi di seduta a -1,06%. Negative di mezzo punto percentuale Francoforte e Parigi, mentre Londra riesce a mantenersi appena sotto la parità.Sul listino di Piazza Affari tiene banco ancora l’offerta pubblica scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca, dopo i due giorni di proroga per il conferimento dei titoli disposto dalla Consob. Intesa cede lo 0,66%, mentre Ubi (+8,16%) recupera dopo il tonfo di ieri.Sul mercato delle materie prime, oro in calo dopo il massimo storico toccato in nottata a 1.981 dollari l’oncia. Ora il metallo giallo è a quota 1.927.Sul rialzo dell’oro influisce l’andamento del Dollaro che conferma il momento di debolezza. Ora frena la sua discesa sull’Euro a 1,1736 dopo aver toccato i minimi dal settembre 2018.