Mercati Le borse in Europa rallentano la corsa

di Marzio Quaglino Dopo 5 sedute di rialzo consecutive e 10 punti percentuali recuperati, Piazza Affari sembra prendersi una pausa. In realtà, Milano, come le altre borse europee, guarda ai futures di Wall Street. Si dà per scontata la vittoria di Biden, ma senza una maggioranza al Senato per attuare politiche radicali su tasse e trasparenza. Dalla Federal reserve ieri sono poi arrivati segnali di mantenimento di una politica monetaria accomodante. Così in attesa di nuovi stimoli Milano scende dello 0,42% e sulla stessa linea si muovono anche Londra, Francoforte e Parigi.Sul listino di Piazza Affari protagonisti i titoli delle società che hanno presentato i conti trimestrali, come Inwitt (+5,17%) e Leonardo (-5,09%).Sul mercato dei titoli di Stato si conferma sui buoni valori di ieri sia il rendimento del Btp decennale allo 0,62% sia lo spread con i Bund tedeschi a 125.