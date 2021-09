Mercati Le borse partono bene in attesa della Fed

Condividi

di Marzio Quaglino Le borse europee cercano di cancellare il lunedì nero legato a Evergrande. Il colosso cinese dell’immobiliare a rischio fallimento ha annunciato il pagamento di interessi per oltre 30 milioni di euro. Ma le scadenze più pesanti sono in arrivo e non è ancora scongiurato il pericolo di default. Sui mercati c’è poi attesa per l’esito della riunione della Federal Reserve che dovrebbe annunciare i tempi ella riduzione degli aiuti all’economia.In questo contesto Milano sale dello 0,94%, con Londra e Parigi viaggiano oltre il punto percentuale, mentre Francoforte limita i guadagni allo 0,66%.Sul listino di Piazza Affari, in evidenza il comparto bancario con Unicredit che sale dell’1,99%.Ancora in rialzo il prezzo del petrolio. Il Brent del mare del Nord viene scambiato a 75,39 dollari al barile, l’1,02% in più rispetto a ieri.