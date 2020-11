Mercati Le borse rallentano la corsa al termine di un mese d’oro

di Marzio Quaglino Milano sta per archiviare novembre con un bilancio mensile a +23%. Guadagni inferiori, ma sempre in doppia cifra, anche per gli altri principali indici europei. Così, con i futures statunitensi in calo, le borse tirano il fiato. Milano cede lo 0,61%, appesantita da Unicredit (-4,04%) sulle voci in vista del rinnovo dei vertici previsto per la prossima primavera. In calo anche Londra e Parigi, mentre Francoforte si mantiene in rialzo (+0,25%).Sul mercato valutario continua a indebolirsi il Dollaro. Il cambio con l’Euro sale a 1,1986 sempre più vicino ai massimi toccati nel settembre scorso.