Le borse restano negative, Mediaset smentisce le indiscrezioni: nessuna lettera da Vivendi

di Fabrizio PattiLa frenata delle borse internazionali, partita ieri sera da Wall Street, è arrivata anche in Europa. L'indice Ftse Mib segna -0,27%. Ieri +0,87%, dall'inizio del mese di novembre il progresso è del 20 per cento.Come da qualche giorno a questa parte Milano va meglio del resto d'Europa: Londra e Francoforte -1%, Parigi -0,8%.Il segno meno è anche l'effetto della svolta avvenuta ieri sul finale di seduta a Wall Street. Tutti gli indici sono diventati negativi dopo che la città di New York ha deciso di chiudere tutte le scuole perché la percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati ha superato il 3%. Questo ha compensato le buone notizie arrivate dalla Pfizer sull'efficacia del proprio vaccino. Anche oggi i future sono di poco negativi.Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund risale di 2 punti base a quota 119, nel giorno in cui Christine Lagarde ha invitato ad andare avanti senza indugi sul recovery fund e dopo però che è arrivato un terzo veto, quello della Slovenia.Tra i titoli sul Ftse Mib maggiori rialzi per Snam (+2,77%), che ha siglato un accordo con un fondo per l'acquisto del 33% della società De Nora per rafforzare i nuovi progetti per lo sviluppo dell'idrogeno, e Inwit (+2,38%). Maggiori ribassi per Eni (-2,44%) e Amplifon (-4%).Mediaset ha poi smentito un'indiscrezione di stampa relativo a un'offerta di Vivendi per la creazione di una joint venture con il Biscione. «Il consiglio di amministrazione di Mediaset - si legge in una nota - non ha ricevuto alcuna lettera dal board di Vivendi per costituire un'alleanza industriale in Europa».Aggiornamento 12:18