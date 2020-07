Mercati Le borse rimbalzano, nonostante il Pil

di Michela Coricelli Dopo il tonfo di ieri, oggi il rimbalzo delle borse europee. Nonostante i preoccupanti dati relativi al crollo del Pil in tutti i paesi dell'Eurozona, i listini si muovono in territorio positivo: un trend che sembra consolidarsi grazie all'apertura di Wall Street.Il Nasdaq parte in forte rialzo a +1,16%, il Dow Jones più moderato a +0,18%.In Europa l'unica eccezione negativa è Londra, poco al di sotto del parità, accanto a Madrid che cede mezzo punto. Milano – maglia rosa - guadagna l'1,24%, Francoforte poco meno di un punto e Parigi lo 0,36%.L'euro si rafforza rispetto al dollaro e si scambia a 1,18 sul biglietto verde.L'oro torna a correre a 1.962 dollari l'oncia.