Mercati Le borse rimbalzano, riscossa per lusso e Automotive

di Fabrizio Patti Inizio con il segno più per la borsa italiana, +0,90%, dopo una settimana difficile, in cui l'indice Ftse Mib di Milano è sceso del 2,7% per cento. Il bilancio di agosto, fin qui, è positivo: +3 per cento.Nel resto d'Europa positive anche Francoforte e Londra (+0,6%), la migliore assieme a Milano è Parigi (+0,93%), che era scesa più delle altre per il calo marcato del comparto lusso, il peggiore la scorsa settimana assieme a quello dell'automotive. I titoli di entrambi i comparti oggi recuperano terreno.Anche in Asia ci sono stati rialzi di più dell'1 per cento per tutti i principali indici. In evidenza l'Hang Seng di Hong Kong, +1,25%. Venerdì era entrato nel cosiddetto "mercato orso"; era cioè sceso di oltre il 20% rispetto ai massimi di periodo, toccati a febbraio. Una discesa dovuta alle preoccupazioni per la variante Delta ma anche alla stretta regolatoria di Pechino che ha coinvolto diversi comparti, come la formazione e il commercio online, e che ha previsto regole più severe nell'utilizzo dei dati degli utenti da parte delle società tecnologiche.Nella notte sono arrivati dati negativi dal Giappone: l'indice Pmi composito, che misura ordini e aspettative delle imprese di manifattura e servizi, ad agosto è risultato pari a 45,9: in calo rispetto al precedente 48,8 e ben sotto 50, che segna il confine tra contrazione ed espansione dell'economia. Alle 10 l'analogo dato è previsto per l'Eurozona, sono i primi dati relativi all'economia nel mese di agosto.La settimana sarà caratterizzata dall'attesa del tradizionale vertice informale dei banchieri centrali di Jackson Hole, nel Wyoming. Venerdì parlerà il governatore della Fed Jerome Powell. Gli investitori si aspettano indicazioni sulla riduzione del programma di acquisto di titoli, che la maggioranza dei consiglieri della banca centrale statunitense vorrebbe che iniziasse nel 2021.Tra i titoli del Ftse Mib a Piazza Affari, maggiori rialzi per Stellantis e Moncler (+2,5% per entrambi), maggiori ribassi per Diasorin (-0,15%) e Recordati (-0,35%).