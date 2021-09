Lunedì 13 settembre Le notizie dal mondo La rassegna stampa internazionale di Rainews

Condividi

di Paolo Cappelli "Chi vuole governare in Germania deve aver chiaro che la Nato è irrinunciabile, riconoscersi nell'Europa e deve, se necessario, decidere di inviare soldati tedeschi in altri paesi". Alla fine, il candidato cancelliere della SPD Olaf Scholz fissa i paletti di un eventuale alleanza di Governo con la sinistra, la Linke, mentre la sindaca di Parigi Anne Hidalgo cerca di ridare smalto ai socialisti francesi proponendosi come la candidata ecologista alle presidenziali francesi. In California, si vota domani per riconfermare il governatore democratico Gavin Newsom e i Repubblicani rilanciano una vecchia hit trumpiana, denunciando frodi ancor prima dell'apertura dei seggiLaschet combatte, combatte, combatte ma nei sondaggi Scholz resta avantiNel secondo dibattito tv, i candidati alla cancelleria federale, il primo ministro del Nord Reno Westfalia Armin Laschet (60 anni, CDU) e il ministro delle Finanze federale Olaf Scholz (63, SPD) si sono ripetutamente attaccati a vicenda. Quasi defilata la candidata dei Verdi Annalena Baerboch, 40 anni. I temi più importanti:Costi del clima: a tutti e tre viene chiesto come saranno pagati i costi della transizione energetica e delle politiche per l'ambiente. Questa è una domanda importante e decisiva per molte persone, scrive la Bild: potrò ancora pagarmi le spese del riscaldamento, permettermi la mia auto, quanto costerà il carburante? Ma da tutti e tre i candidati arriva, poca chiarezza. Pensioni: tutti sanno che il sistema pensionistico è in difficoltà e necessita urgentemente di una riforma. La promessa di una pensione sicura sembra venire meno. Allora qual è la soluzione: lavorare più a lungo? Contributi maggiori? Di nuovo, poche soluzioni chiare. Scholz dice di voler dare ai giovani che iniziano la loro carriera una garanzia pensionistica. Laschet lo descrive come un piano "non serio" e propone di affrontare la questione con le commissioni pensioni.Coalizioni: Scholz fa il solito gioco e si rifiuta di escludere una coalizione con il Partito della Sinistra. Laschet quando gli viene chiesto se l'Unione entrerebbe in un governo come partner minore, risponde: l'Unione non formerà in nessun caso una coalizione con la Sinistra o l'AfD. Ma con la sua mancata risposta, Laschet lancia il segnale: il candidato cancelliere della CDU non esclude di essere un socio di minoranza della SPD, come invece aveva apertamente escluso Markus Markus Söder (54, CSU). Ma soprattutto, per Laschet quetsa era l'ultima occasione per risalire nei consensi contro il suo avversario Scholz.Stoltenberg: la Nato deve continuare a combattere il terrorismoIndignazione SPD per gli attacchi di LaschetIl triello è tornato duello, Laschet contro ScholzArmin Laschet attacca Olaf Scholz, e anche il socialdemocratico rinuncia alla moderazione. Annalena Baerbock, presa in mezzo, vive una serata difficileAl minuto 10 del Triell viene pronunciata per la prima volta una parola che si sentirà spesso questa sera: disonesto. Il candidato cancelliere SPD Olaf Scholz aveva appena dichiarato di non escludere categoricamente una coalizione con la Sinistra, ma di ribadire le sue linee rosse: impegno per la Nato, per un'Ue forte. "Chiunque mi conosce sa cosa sta per ottenere", assicura Scholz. "Questo è un po' disonesto da dire, lo decidono i cittadini", afferma Armin Laschet. Se c'è una maggioranza aritmetica, l'SPD formerà una coalizione con la sinistra. Laschet si era già riscaldato negli ultimi giorni . Il candidato cancelliere della Cdu, un riconciliatore e un moderato, ha attaccato la SPD, che nei sondaggi è avanti di qualche punto percentuale rispetto all'Unione. Al congresso della CSU nel fine settimana, ha accusato la SPD di essere "sempre stata dalla parte sbagliata" in tutte le decisioni di politica economica e finanziaria del dopoguerra. Annalena Baerbock , candidata cancelliera dei Verdi, sembrava più moderatore e ha recuperato smalto quando si è parlato di digitalizzazione, pandemia, cambiamento climatico. La vicepresidente del partito Ricarda Lang cerca su Twitter di correggere l'impressione che si tratti davvero di un duello: "Laschet e Scholz stanno litigando. Baerbock parla del futuro, scrive in un post. Guadagna qualche punto simpatia per Baerbock, ma non sembra esattamente una cancelliera federale."Deragliamento da panico prima della perdita del potere". Così nella SPD leggono gli attacchi di Laschet a Scholz nel dibattito tv di ieri sera.Nei sondaggi lampo di ARD e ZDF, Olaf Scholz ha vinto anche ieri sera. Per ARD, Scholz è risultato il più convincente per il 41% degli intervistati. Armin Laschet per il 27%, Annalena Baerbock per il 26%. Su ZDF, Scholz arriva al 32%, Baerbock al 26 e Laschet al 20%. I numeri sono rappresentativi solo per gli spettatori e non per tutti gli aventi diritto al voto.Laschet e Scholz si coprono di accuse violenteQuesta volta pochi possono dire di annoiarsi per la campagna elettorale, c'è movimento come difficilmente si vedeva nell'era Merkel. Armin Laschet ha provato ad attaccare, ma a differenza della prima volta, Scholz ha risposto e Laschet non è riuscito ad assestare un colpo da KO. Non è riuscito nemmeno a uscire dai bassi valori nei sondaggi. Se questa era l'ultima possibilità per lui, come alla vigilia di diceva nella CSU, allora il quadro per lui sembra desolante.Arrivano soluzioni verdi. Mangiare carne senza recare danni al clima è possibile?Nel dibattito di ieri ieri sera abbiamo visto i candidati alla cancelleria passare alla modalità battaglia.Trend dei sondaggi: Grune in calo da quando a maggio erano accreditati come primo partito di Germania, ora sono intorno al 16% , a quasi 10 punti dalla SPD, che a fine agosto ha sorpassato l'Unione ed è intorno al 25% contro il 21 di CDU-CSU, che ha cominciato la discesa dopo l'alluvione di metà luglio, più che dopo l'annuncio, ad aprile, che il candidato cancelliere era Armin LaschetAnne Hidalgo candidata, qui è la scommessaLa sindaca di Parigi ha confermato ieri che porterà i colori del Partito Socialista nella corsa all'Eliseo. Una sfida per la socialista passata da delfino sottostimato a migliore carta di un partito restato senza voceOspite del tg serale, ieri, su France 2, la sindaca di Parigi, ora candidata alla presidenza, ha svelato gli inizi del suo programma e ha difeso le sue proposte sugli insegnanti.Hidalgo concentrando la sua campagna su questioni ecologiche e sociali spera di reimporre il PS come principale forza di sinistra. "La crisi climatica - ha detto - ci sta spingendo a muoverci molto rapidamente. Se sarò eletta, saranno i cinque anni in cui dovremo creare posti di lavoro nelle energie rinnovabili, sostenere i lavoratori che oggi sono impegnati in attività inquinanti. Sostenerli, senza tralasciare le classi medie e lavoratrici". Nel suo libro in uscita mercoledì, la candidata alla presidenza propone di raddoppiare gli stipendi degli insegnanti. Un provvedimento troppo ambizioso per Jean-Luc Mélenchon che su Twitter lo ha bocciato così. "Sono + 60 miliardi all'anno! Preferisco venire incontro alle richieste dei sindacati degli insegnanti e mettere soldi sulla creazione di posti di lavoro. Anche il Ps ha perso la sua cultura di governo?". Di fronte a Laurent Delahousse, che la prendeva in giro per questa dichiarazione, invocando le ripetute " promesse " delle politiche, Anne Hidalgo assume. "La politica è fare delle scelte, stabilire delle priorità. Quando dico che ci sono persone screditate, dobbiamo agire. Il fatto che oggi gli insegnanti guadagnino la metà di quanto in Germania e nei Paesi Bassi, pensi che sia normale?La candidatura del sindaco di Parigi si aggiunge a una fioritura di aspiranti presidenti a sinistra: Jean-Luc Mélenchon Francia insoumise, Fabien Roussel per i comunisti e Arnaud Montebourg per sé. Il candidato degli ecologisti sarà nominato il 28 settembre al termine delle primarie.La fine del sogno californianoPer la prima volta nella sua storia la California comincia a perdere abitanti. Reportage alla vigilia del referendum sulla conferma del governatore NewsomNonostante il suo sole e le sue start-up, la California ha perso il suo potere di attrazione. Spinti dai prezzi esorbitanti degli immobili, gli americani se ne stanno andando, alimentando il tema di un "esodo californiano". Questo nuovo malessere è al centro di una campagna elettorale che potrebbe, domani, costare il posto al governatore democratico.Un 'no' non significa che tutto va beneNewsom non merita di essere scaricato prima che scada il suo mandato. È stato un leader forte e onesto di questo stato complicato durante un periodo davvero difficile, la più grave crisi di salute pubblica in un secolo. Ecco un rapido riassunto delle molte ragioni per cui riteniamo che i principali candidati alternativi a Newsom non farebbe meglio come governatore. La maggior parte non supporta le misure di salute pubblica che hanno protetto la California contro COVID-19, come i governatori di Texas e della Florida, contrari all'obbligo di mascherina e al Green Pass. I principali candidati repubblicani si oppongono anche alle politiche che hanno reso la California un leader globale in materia di cambiamento climatico. Newsom ha spinto in modo aggressivo per un futuro senza combustibili fossili nello stato, e i principali candidati per sostituirlo rallenteranno questi sforzi o, peggio, li invertirebbero abbracciando più fracking e più trivelle petrolifere.Anche se Newsom vincerà, questo voto mostrerà quanto è sceso nei consensiBill Whalen, Hoovwer InstitutionNewsom deve ancora trasformarsi in governatore. Semmai, ha costantemente spostato la California più a sinistra in misura che i suoi predecessori non avrebbero osato: asilo universale per tutti bambini a 4 anni, via le truppe della Guardia della California dal confine messicano miliardi dati nel tentativo di risolvere il problema cronico dei senzatetto della California. Anche la California ha dei limiti su quanto è disposta a spostarsi a sinistraMedvedev ferma la corsa di Djiokovic agli US Open, niente Grande SlamCovid-19 e la strada complicata per diventare una malattia di routineIl voto in California test sulla capacità di governo di Newsom in tempi di pandemiaLa performance di Newsom è la prima a essere giudicata dagli elettori. Il governatore democratico sta puntando la sua sopravvivenza politica sulle misure che ha adottato contro la diffusione di Covid-19. Il conduttore radiofonico Larry Elder, repubblicano e principale oppositore del governatore, ha affermato che avrebbe abrogato la maggior parte delle misure anti Covid-19 dello stato prima di bere la sua prima tazza di tè il giorno in cui entrerà in carica. Elder, 69 anni, ha affermato che le misure hanno ostacolato inutilmente imprenditori, studenti e fedeli."È la cosa più vicina che abbiamo a un referendum su come dovremmo affrontare Covid e se esiste una punizione elettorale per le politiche anti Covid", ha affermato Joshua Spivak, un membro dell'Hugh L. Carey Institute for Government Reform, al Wagner College. Il divario di richiamo riflette un acceso dibattito nazionale. In Texas, i funzionari delle città e delle contee gestite dai Democratici hanno citato in giudizio il governatore repubblicano Greg Abbott per il suo ordine esecutivo che vieta ai governi locali di far rispettare i mandati di mascheratura. Diversi distretti scolastici della Florida hanno sfidato gli ordini del governatore del GOP Ron DeSantis che vietano mandati simili . Una corte d'appello statale venerdì ha confermato l'ordine del governatore e ha ripristinato il divieto.In California grida alle frodi e ai brogli elettorali, un'eco del 2020. È la nuova normalità dei repubblicani dopo l'era TrumpUn'eredità duratura dagli attacchi terroristici del 2001 che riecheggia più forte ogni anno è come la nazione in un momento di disperato bisogno e crisi si sono riuniti. Non succede più. Polling ripubblicato questo mese dal Pew Research Center ricorda come gli americani hanno parlato con una sola voce dopo quasi 3.000 sono stati uccisi. C'erano uguali misure di tristezza e rabbia indipendentemente dall'afficiazione politica. I politici di entrambe le parti si alzarono sui gradini del Campidoglio e cantarono "Dio benedica l'America." Quasi 8 in 10 americani esposero la bandiera nazionale fuori casa. In questi giorni, gli Stati Uniti perdono l'equivalente di un attacco 9/ 11 circa 3.000 persone - ogni tre quattro giorni a causa di COVID-19. La malattia ha ucciso più di 650.000 negli Stati Uniti. Eppure, lungi dal rispondere con una sola voce, gli americani non possono nemmeno accettare di vaccinarsi e porre fine a questo incubo.La fiducia nel governo, nei media e nel presidente Joe Biden è ai minimi storici o quasi. Il risultato è uno stufato di fantastiche bugie che popolano i social media affermando che i vaccini non sono sicuri. Ciò ha creato una sproporzione sproporzionata, con persone che vivono in stati a bassa vaccinazione quattro volte più probabilità di essere ricoverate in ospedale e oltre cinque volte più probabilità di morire. E mentre la nuova ondata di COVID - 19 alimentata da una variante delta spaventosamente più contagiosa ha costretto più persone a ricevere vaccini, ancora poco più della metà della popolazione è completamente vaccinata e l'America rimane più scettica del vaccino rispetto a quasi tutti gli altri paesi.