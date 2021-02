Le notizie dal mondo

di Paolo Cappelli In Catalogna, gli indipendentisti escono rafforzati dalle elezioni locali che vedono sì la vittoria dell'ex ministro alla Salute, il socialista Illa, ma soprattutto il tracollo di Popolari e Ciudadanos: a destra è la proposta radicale ed estrema di VOX a crescere. Negli Stati Uniti, l'assoluzione nel processo per impeachment, il secondo, potrebbe non garantire un nuovo passaporto per le presidenziali a Donald Trump mentre nel Regno Unito due notizie aprono la settimana sulle prime pagine.Cresce l'ottimismo a Downing Street per il raggiungimento del traguardo di 15 milioni di cittadini britannici già vaccinato. Presto, forse già ad aprile, potrebbe scattare un allentamento delle attuali restrizioni se proseguissero i segnali di una attenuazione della diffusione del virusIl Duca e la Duchessa di Sussex hanno rivelato che stanno aspettando un bambino. Il bambino sarà un fratello o una sorella per Archie Maoutbatten Windor, il primogenito, che compirà due anni a maggio. Le speculazioni sul fatto che Meghan potesse essere incinta erano iniziate più di tre mesi fa quando aveva richiesto un rinvio di nove mesi nell'azione legale all'Alta Corte intentata contro The Mail on Sunday , in cui poi il giudice si è pronunciato a suo favore.MEGnifico! Bambino nuumero 2 per Harry e Meghan, ritratti colmi di gioia in questa foto bucolica diffusa ieri dalla coppiaEsclusiva: i negozi riapriranno nel giro di alcune settimane. Ora siamo al pronti, via, shopping! Le riaperture naturalmente condizionate dalla conferma dell'attenuazione della curva dei contagila donna timida dice a 7 miliardi di persone :'sono incinta' con una foto studiata come la scena di un filmPotremo incontrare di nuovo i nonni all'aperto da marzo. Il governo sta valutando l'esenzione dei bambini dai conteggi per le riunioni familiari con un ammorbidimento degli attuali divieti a partire dall'8 marzo, sempre che i nonni siano stati vaccinati. La prima novità sarà il ritorno a scuola, poi arriveranno il via libera a sport individuali all'aperto come tennis e golfIn un video postato su twitter Boris Johnson definisce straordinario il passaggio della pietra miliare dei 15milioni di vaccinati nel Regno Unito (di questi, poco più di mezzo milione hanno ricevuto anche la dose di richiamo)gli ultra 65enni i prossimi, dopo l'obiettivo dei 15 milioni raggiuntoOra si passa alla fascia di popolazione fra i 65 e i 69 anni e alle persone con patologie che le rendono più vulnerabili. Il segretario agli Esteri non esclude l'adozione di un passaporto dei vaccinati e nel Governo cresce la fiducia di poter riaprire le scuole dall'8 marzoCirca il tre per cento dei tedeschi è già vaccinato. Le persone coinvolte sperano che le cose andranno più velocemente ora. L'Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici (Bfarm) si aspetta che i primi test rapidi siano in vendita in Germania già all'inizio di marzo. Gli attuali test rapidi con antigene possono essere utilizzati solo da specialisti addestrati. Il Ministero Federale della Salute vuole cambiare questo per rendere il test disponibile al maggior numero di persone possibile. Un emendamento alla legge che permette l'uso dei test anche ai profani è stato approvato pochi giorni fa.Vivendi: l'ora delle grandi manovre. Vincent Bolloré porterà in Borsa Universal Music entro l'anno, operazione da 30 miliardi di euro, dotandosi così delle armi finanziarie per portare avanti le sue battaglie di espansione. Mario Draghi in missione per salvare l'Italiariformare l'Italia, ad ogni costo, ecco il compito, più difficile che salvare l'euro, scrive Lucie Robequain. Mario Draghi è stato appena nominato a guidare il governo dell'Italia e ha già compiuto due miracoli: quello di far implodere il Movimento 5 Stelle e di aver convertito Matteo Salvini e la sua Lega di estrema destra al credo europeo . Nel giro di pochi giorni ha così represso le principali forze anti-sistema del Paese. Per un uomo che si dice non sia molto politico, non avendo mai incontrato un elettore in vita sua, è un successo da rendere verdi d'invidia molti leader europei. Tuttavia, la parte più difficile resta davanti a lui: ritenuta irriformabile, la terza economia europea è sull'orlo del collasso. Anche prima della pandemia, il PIL pro capite italiano era inferiore a quello di vent'anni fa. Spende quattro volte di più per le pensioni che per l'istruzione, il che la dice lunga sulle sue prospettive future.Per anni, alla guida della Banca d'Italia poi della Bce, Mario Draghi si è calibrato sui suoi silenzi, facendo attenzione a non emettere il minimo suono che potesse far impazzire i mercati; 73 anni e completamente assente dai social, non corre ora il rischio di trasformarsi in un governante loquace. Qui sta forse la rottura più evidente tra il governo Draghi e i suoi predecessori."Sono molto colpito da come ha messo insieme questo gabinetto", ha detto Erik Jones, professore di studi europei alla Johns Hopkins School di Bologna. "Questo non è un governo puramente tecnocratico e di conseguenza avrà una vita più lunga". Erik Nielsen, capo economista di UniCredit, ha detto che un nuovo gabinetto che include membri dei principali partiti politici è il "miglior risultato possibile", e affida a Draghi un "mandato per perseguire politiche potenzialmente riformiste".Illa vince e l'indipendentismo amplia la maggioranza in ParlamentoIl leader socialista dopo la vittoria annuncia che si metterà subito al lavoro per dar vita a un nuovo governo a Barcellona. Buon risultato della sinistra repubblicana catalana, Aragonès si profila come potenziale presidente ma gli serve il sostegno degli indipendentisti di Candidatura di Unità Popolare, che hanno più che raddoppiato i loro precedenti 4 seggi. Dal centro, Puidgemont avverte che non c'è alternativa alla maggioranza indipendentista. Se sommiamo tutti i voti delle formazioni indipendentiste, includendo anche la sinistra estrema di PDECat, arriviamo al 50,8% dei votiedito: serata da infarto: i blocchi restano ma è necessario costruire ponti fra poli opposti che sul futuro della Catalogna hanno visioni così diverseVince Illa, comanda ERCgli indipendentisti escono rafforzati da queste elezioni e ottengono la maggioranza assoluta che peserà sulla vittoria dei socialisti catalani. Vox scrive la storia e irrompe con 11 deputati come quarta forza mentre sembrano condannati al declino Popolari e Ciudadanos. Junqueras insiste per un nuovo referendum indipendentista che porti i sovranisti oltre il 50% dei voti. Sanchez riconosce l'effetto Illa e Casado sarà ora costretto ad affrontare la pressione dei baroni del partito per dei cambiamentiL'indipendentismo rafforza la sua maggioranza nonostante la vittoria del Partito socialista catalanoI socialisti ottengono 33 deputati; la sinistra repubblicana catalana parimenti 33 ma con meno voti, e Uniti 32. Affondano PP e Ciudadanos, superati da Vox, che entra nel Parlamento catalano con 11 seggiIl secondo posto ottenuto da Esquerra, seppur con un minimo vantaggio su Uniti per la Catalogna, cambia gli equilibri nel movimento indipendentista. Permette ai repubblicani di invertire la loro tradizionale sottomissione al nazionalismo conservatore nonché di guidare il tentativo degli indipendentisti di mantenere il governo, a scapito di Unione - il gruppo più favorevole a una secessione unilaterale e così eterogeneo con personaggi come l'ex presidente Carles Puigdemont e la sua rivale Laura Borràs. Il voto conferma la resistenza delle convinzioni secessioniste nella società catalana. Ma gli indipendentisti si vantano ora che avendo superato il 50% del voto popolare hanno l'alibi per legittimare un'altra operazione illegale e dirompente: andare verso una dichiarazione unilaterale di indipendenza con il sostegno di meno di un terzo della popolazione, alla luce del tasso di partecipazione, sarebbe, oltre all'aspetto di illegalità, una sciocchezza sotto ogni punto di vista.Chiuso il processo di impeachment, Biden è al centro dell'attenzione con la legge di stimolo dell'economia. Il presidente Biden spingerà per approvare un piano di aiuti da $ 1,9 trilioni, per poi passare all'immigrazione, alle infrastrutture e ad altre questioni. Biden ha ribadito le sue speranze per il sostegno bipartisan al testo, giurando di lavorare oltre le linee di divisione dei partiti per "guarire l'anima stessa della nazione". Ma l'influenza dell'ex presidente Trump sui repubblicani sarà un ostacolo per le priorità della Casa Bianca. Sette i senatori repubblicani che alla fine hanno votato per la condanna di TrumpL'inizio della fine del trumpismo, di EJ DionneTutti i repubblicani che hanno rotto con Trump meritano onore e rispetto. Sfortunatamente, è difficile vedere come questo gruppo variegato possa costituire il nucleo di un tipo alternativo di repubblicanesimo o essere partner di governo coerenti con Biden. Tutti i repubblicani che hanno rotto con Trump meritano onore e rispetto. Sfortunatamente, è difficile vedere come questo gruppo variegato possa costituire il nucleo di un tipo alternativo di repubblicanesimo o essere partner di governo coerenti con Biden. È un segno di quanto e quanto velocemente sia caduto l'ex presidente che gli oppositori dell'impeachment abbiano razionalizzato i loro voti dicendo, come ha fatto McConnell, che Trump deve ancora affrontare il "sistema di giustizia penale" e il "contenzioso civile". Sei nei guai quando i tuoi aspiranti amici dicono che dovresti essere perseguito invece di essere messo sotto accusa.Tutto ciò rafforza la mano di un presidente il cui tema centrale della campagna era un monito contro la minaccia che Trump rappresentava per la democrazia stessa. Una maggioranza bipartisan di 57 senatori e 232 membri della Camera ha ora dichiarato che Joe Biden aveva ragione.L'agenda Biden affronta il Partito Repubblicano che cerca di ricompattarsi all'opposizioneI democratici si stanno rivolgendo ai repubblicani per la condivisione di provvedimenti sul rilancio dell'economia e la pandemia, ma alcuni repubblicani stanno già segnalando la loro opposizione ai piani del presidente.editoriale: la mancata rivincita di TrumpSabato il Senato non è riuscito a condannare Donald Trump per incitamento all'insurrezione, ma il voto 57-43 non è stata una rivincita. Le dichiarazioni dei senatori che hanno votato per l'assoluzione chiariscono che Trump è sfuggito alla condanna principalmente - forse solo - perché non è più presidente. Questo non è mero "tecnicismo", come lo chiamano i Democratici e i loro media . Per quattro anni la condotta di Trump è rimasta in gran parte entro i limiti costituzionali, indipendentemente dai suoi eccessi retorici e dagli sforzi democratici per cacciarlo dall'incarico violando le norme e denunciando teorie del complotto. Ma la sfida disonesta di Trump alle elezioni del 2020, anche dopo molteplici sconfitte in tribunale, ha chiaramente infranto quei limiti ed è culminata nella rivolta del 6 gennaio. Trump potrebbe candidarsi di nuovo, ma non vincerà altre elezioni nazionali. Ha perso la rielezione prima degli eventi del 6 gennaio e come presidente la sua approvazione non ha mai superato il 50%. Potrebbe partecipare a una campagna di vendetta o candidarsi come candidato di un terzo partito, ma tutto ciò che farà è dividere il centro-destra e far eleggere i Democratici. Le sconfitte del GOP nelle due elezioni per il Senato in Georgia Senate il 5 gennaio lo hanno dimostrato. Il paese sta superando la presidenza Trump e il GOP rimarrà a metà del guado finché non se la lascerà alle spalle.