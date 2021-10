13 Ottobre 2021 Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli Nella sua forma più grave, Covid-19 "è diventato una malattia sociale, una malattia dei poveri", dice Jean-Luc Jouve, capo della commissione ospedaliera di Marsiglia. Sulle prime pagine dei quotidiani internazionali oggi trova spazio l'ultimo rapporto del FMI, che avverte: l'accesso irregolare ai vaccini e all'assistenza sanitaria è al centro delle disparità economiche a livello planetario e può frenare, con il caro energia e le strozzature della catena di approvvigionamento, la ripresa. Ma il vaccino, o meglio, il requisito del vaccino, diventa la nuova frontiera della battaglia politica nei Paesi ricchi.Si schierano i partiti, si schierano i giornali.Gli Stati Uniti aprono i confini con Canada e Messico per i viaggiatori completamente vaccinati.Coloro che forniranno la prova della vaccinazione potranno entrare il mese prossimo, hanno affermato alti funzionari dell'amministrazione, ponendo fine al divieto di viaggi "non essenziali". L'apertura delle frontiere terrestri arriva 19 mesi dopo la loro chiusura. I viaggiatori non vaccinati continueranno ad essere esclusi.Il Covid ha ucciso centinaia di agenti di polizia. I vaccini rimangono una scelta difficile per convincere molti poliziotti. Molti più agenti negli Stati Uniti sono morti a causa di Covid-19 rispetto a qualsiasi altra causa legata al lavoro nel 2020 e nel 2021. Anche così, i sindacati stanno combattendo contro l'obbligo di vaccinazione.Il rapporto sulle previsioni di crescita del FMI: il tasso di crescita complessivo rimarrà vicino al 6% quest'anno, un livello storicamente alto dopo una recessione , ma l'espansione riflette una vasta divergenza nelle fortune dei paesi ricchi e poveri, si legge nel World Economic Outlook . La povertà mondiale, la fame e il debito ingestibile sono tutti in aumento. L'occupazione è diminuita, soprattutto per le donne, invertendo molti dei guadagni degli ultimi anni. L'accesso irregolare ai vaccini e all'assistenza sanitaria è al centro delle disparità economiche. Mentre la terza dose diventa disponibile in alcuni paesi ricchi, uno sbalorditivo 96% delle persone nei paesi a basso reddito non è ancora vaccinato. "I recenti sviluppi hanno reso ampiamente chiaro che la pandemia non è finita da nessuna parte finché non sarà finita ovunque", ha scritto nel rapporto Gita Gopinath, capo economista del FMI.Il divieto di obbligo di vaccino in Texas acuisce le fratture della battaglia politicaIl governatore del Texas Greg Abbott cerca di vietare l'obbligo di vaccinazione e i repubblicani sostengono che i voli annullati della Southwest Airlines con sede a Dallas risentono della protesta di dipendenti contro il vaccino obbligatorio al lavoro. La battaglia contro l'obbligo sta diventando sempre più centrale per i repubblicani trumpiani, con figure come Abbott e il governatore della Florida Ron DeSantis che la promuovono a gran voce, uno sviluppo che complica gli sforzi del presidente Biden per combattere la pandemia. Lo scontro va ben oltre il Texas. Ieri, un giudice federale ha affermato che lo stato di New York, che ha imposto un obbligo di vaccino agli operatori sanitari, deve consentire esenzioni per motivi religiosi e la questione si fa strada nei tribunali. La squadra di basket dei Brooklyn Nets ha detto ieri alla superstar Kyrie Irving che deve essere vaccinato o non può più giocare né allenarsi con la squadra provocando un tweet di Donald Trump Jr., il figlio dell'ex presidente, che loda Irving per il suo sacrificio". Per Brendan Steinhauser, un consulente repubblicano di Austin, la mossa di Abbott mostra che i repubblicani del Texas vedono un vantaggio nello schierarsi con la base irrequieta del partito rispetto ai loro tradizionali alleati nel mondo degli affari. "Oggi in Texas ci sono repubblicani rurali molto più conservatori che repubblicani urbani o suburbani, e hanno molta influenza", ha detto Steinhauser. La mossa di Abbott risponde a quella di Biden che ha annunciato che il Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti chiederà alle aziende con più di 100 dipendenti di richiedere ai dipendenti di dimostrare di vaccinarsi o di sottoporsi a test covid regolari.Editoriale: l'obbligo di vaccino, una folliaL'eccesso di zelo del presidente Biden sui vaccini sta causando una reazione altrettanto eccessiva tra alcuni repubblicani. Vedi il decreto del governatore del Texas Greg Abbott che vieta l'obbligo di vaccini da parte dei datori di lavoro privati. I vaccini hanno salvato decine di migliaia di vite americane. La maggior parte riconosce che i benefici superano i rischi. Ma parecchi americani sono ancora riluttanti a vaccinarsi per motivi religiosi, medici o di altro tipo. La libertà individuale è stata erosa durante la pandemia, ma è ancora radicata nella legge e nella cultura americana. Con i vaccini ampiamente disponibili, molti americani vogliono tornare alle loro vite pre-pandemia con un'interferenza minima del governo. Eppure, ecco il diktat del presidente Biden, che sperava di recuperare così nei consensi. I sondaggi mostrano che la maggioranza degli americani è per l'obbligo di vaccino. Ma la mossa di Biden ha rafforzato l'opposizione politica ai vaccini e li ha trasformati in un altro acceleratore della polarizzazione. Ai datori di lavoro privati dovrebbe essere consentito di imporre i propri requisiti per i vaccini. La risposta del governatore Abbott al presidente Biden mette i datori di lavoro in un dilemma legale. Qualunque cosa facciano, violeranno la legge.Il problema delle bambole bloccate nella catena di approvvigionamento, John Baker deve liberarle prima di NataleMr Baker è il dirigente responsabile della logistica di un grande produttore di giocattoli, A giugno, quando i nuovi giocattoli in genere escono dalle fabbriche per le navi mercantili e da lì ai negozi in tutto il mondo, centinaia di migliaia di bambole, giochi e accessori si sono accumulati nelle fabbriche e in magazzini in affitto intorno alla città portuale cinese di Shenzhen. Il volume dei giocattoli in attesa richiederebbe 1.400 container. Baker è stato avvertito dagli imprenditori cinesi: stavano esaurendo lo spazio, se Baker non riuscirà a far partire i giocattoli da Shenzhen presto, loro smetteranno di produrne altri. I contagi fra lavoratori stanno chiudendo fabbriche e porti in Asia. Inondazioni e uragani stanno interrompendo il flusso ordinato delle materie prime. La carenza di semiconduttori ha limitato la disponibilità di tutto, dalle automobili ai computer alle console per videogiochi. C'è una carenza di container per trasportare le merci e di camionisti per consegnarle. Le tariffe di trasporto hanno raggiunto livelli record.Un buon numero di merci sta cominciando a scarseggiare in GermaniaQuanto sarà pericoloso il virus in autunno?Il numero di persone che necessitano di cure mediche intensive nonostante siano vaccinate è aumentato. Circa uno su dieci dei pazienti trattati covid in terapia intensiva ad agosto e settembre era completamente vaccinato. E' quanto emerge da una risposta del ministero federale della Salute, inviata a fine settembre, a una richiesta della deputata di sinistra del Bundestag, Sahra Wagenknecht. In totale, 11.419 pazienti covid hanno ricevuto cure intensive da febbraio a metà settembre. In 210 di essi (1,84%) è stata ipotizzata un contagio nonostante il vaccino. Nel periodo da metà agosto a metà settembre, 1186 pazienti erano in terapia intensiva, 119 di loro vaccinati, ovvero il 10%. Il RKI spiega: più del 65% dei tedeschi è vaccinato, ci si può aspettare che nel tempo vengano registrati più vaccinati contagiati, poiché sempre più persone sono generalmente vaccinate e Sars-CoV-2 si sta diffondendo sempre di più. Ciò aumenta la probabilità di entrare in contatto con il virus come persona completamente vaccinata".Studio svedese pubblicato dall'American medical association: i membri di famiglia immuni (vaccinati o guariti) riducono significativamente il rischio che i familiari non immuni contraggano il COVID-19. Il rischio assoluto di infezione dipende dal numero di persone non immuni.La pandemia ha abbassato leggermente l'attesa di vita in Germania, con disomogeneità fra i Lander,Sta cambiando la classe media tedesca, in profondità. La più grande dinamica socio-culturale attuale investe il centro della società, la borghesia. La parte ottimista resta per la modernizzazione e alza lo sguardo. Ma una parte consistente vede il suo stile di vita e i suoi principi socialmente svalutati, si ritrae con amarezza e si delimita sempre più verso il basso e verso l'alto. La coesione sociale sta diminuendo perché si sta erodendo la fiducia nei continui guadagni in termini di prosperità e sicurezza. Sostenibilità, resilienza e diversità si stanno affermando come nuovi valori guida. La sostenibilità non è più una questione di "sì" o "no", ma di "come". Crescono le preoccupazioni sui costi più elevati in parti delle classi medio-basse e inferiori. La sostenibilità è oggi maggioritaria, ma è intesa e vissuta in modo molto diverso a seconda dell'ambiente di riferimento.La coalizione semaforo è sulla buona stradaSPD, Verdi e FDP vogliono decidere rapidamente l'ulteriore percorso verso un possibile governo federale 'semaforo'. Venerdì si dovrebbe fare il bilancio. Gli esploratori sono cautamente ottimisti.Inversione a U costosaL'azienda biotecnologica Curevac interrompe il suo primo vaccino Covid. Il prezzo delle azioni crolla anche del 15%, poi recupera un po'. L'azienda di Tubinga crede ancora nella tecnologia dell'mRNA ma ritira il suo candidato vaccino dal processo di approvazione presso l'Ema.Diess sciocca i supervisori VWLa trasformazione di Volkswagen in produttore di veicoli elettrici potrebbe comportare maggiori sconvolgimenti di quanto si sapesse in precedenza. Secondo fonti raggiunte da Handelsblatt, l'ad VW Herbert Diess ha presentato a fine di settembre scenari al suo consiglio di sorveglianza secondo i quali fino a 30.000 posti di lavoro potrebbero essere tagliati in Germania. Il consiglio di sorveglianza ha reagito indignato ai piani e, preso alla sprovvista, ha suggerito a Diess di ripensare il suo approccio alla ristrutturazione. Diess teme soprattutto Tesla, che sta costruendo una mega fabbrica a Berlino che stabilirà nuovi standard di produttività ed efficienza. Volkswagen è già indietro.Secondo il rapporto delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), sono circa 19mila i bambini che nel 2021 hanno attraversato la pericolosa giungla del Darién, situata tra Colombia e Panama, per raggiungere gli Stati Uniti.Il "crescente afflusso" "dovrebbe essere trattato con urgenza come una grave crisi umanitaria in tutta la regione, al di là di Panama" ha denunciato Laurent Duvillier, capo delle comunicazioni regionali dell'UNICEF per l'America Latina e i Caraibi, esortando i governi a garantire la protezione dei bambini in maniera umana durante il viaggio.Il cosiddetto “Tapón del Darién” è un'area di giungla di 266 chilometri dove la fitta vegetazione a volte impedisce di vedere il sole, ci sono animali selvatici (tra cui serpenti velenosi), imponenti fiumi e gruppi criminali, noto come il corridoio preferito dai migranti irregolari che cercano di raggiungere gli Stati Uniti.Secondo l’IOM, la maggior parte sono haitiani (56.600), molti dei quali accompagnati da minori, seguiti da cubani (12.800), venezuelani (1.500), oltre a cittadini di paesi asiatici e africani, tra cui Bangladesh, Senegal, Ghana, Uzbekistan, India e Nepal. Nei primi nove mesi del 2021 i minori rappresentavano il 20% di questa popolazione mobile, quando quattro anni fa erano solo il 2%.Le province cinesi registrano il 20% del deficit di energia elettrica.La chiusura delle imprese cinesi per mancanza di elettricità potrebbe fermare la crescita trimestrale dell'economia della Repubblica popolare cinese. Ciò avrà implicazioni globali, affermano gli esperti occidentali. Lunedì, le autorità della provincia di Liaonding - uno dei più grandi centri industriali della RPC - hanno annunciato una carenza di elettricità nella regione. La crisi energetica sta aumentando la domanda di materie prime russe. Tuttavia, il rallentamento della ripresa dell'economia mondiale crea nuovi rischi per la Federazione Russa.Nel frattempo, nella Cina continentale, persistono carenze di energia. Così, lunedì, la provincia cinese del Liaoning ha lanciato allarme di secondo livello sulla mancanza di elettricità, il quinto in due settimane. "La carenza di energia potrebbe essere di 4,74 GW l'11 ottobre", ha citato la Reuters in un avviso diffuso dall'amministrazione dell'industria e dell'informazione della provincia di Liaoning. Un avviso di secondo livello indica una mancanza di energia equivalente al 10-20% della domanda totale.La stessa provincia di Liaoning è una delle più grandi regioni industriali della RPC, che da metà settembre sta vivendo una carenza di energia.Le autorità cinesi stanno cercando di eliminare la carenza di carburante aumentando le importazioni di carbone. In particolare, crescono gli acquisti di carbone russo. Così, la CGTN cinese ha riferito lunedì che la scorsa settimana la Cina ha importato dalla Russia 36,6 mila tonnellate di carbone. Il volume medio giornaliero delle importazioni di carbone ha superato le 5mila tonnellate, quasi il 21% in più rispetto alla media dei primi tre trimestri del 2021, risulta dai dati del terminal ferroviario di Suifenhe.