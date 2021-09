Giovedì 30 settembre 2021 Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale

di Paolo Cappelli Energia e bollette. l'energia del futuro e le bollette politiche sono il tema del giorno sulla stampa internazionale. In Germania Olaf Scholz confida nella cancelleria federale ma le prime consultazioni per dar vita al nuovo governo le portano avanti verdi e liberali.I Verdi e i liberali sottolineano il loro obiettivo comune di formare un governo. Ma c'è disaccordo sul terzo partito nella futura alleanza, SPD o Unione.I Verdi e l'FDP stanno portando avanti le trattative per formare un governo. Annalena Baerbock ieri ha sottolineato che il suo partito ha ottenuto "il chiaro mandato di formare un governo" dagli elettori. Ha detto che avrebbe parlato prima con i liberali, poi con la SPD. I leader dei Verdi e della FDP si erano sorprendentemente già incontrati martedì sera per esplorare le possibilità di cooperazione. Obiettivo, non ripetere il fallimento dei negoziati del 2017. La solidarietà giallo-verde non può nascondere il fatto che i due partiti hanno idee diverse sul terzo partner in una possibile alleanza di governo. Baerbock ha detto che avrebbero parlato anche con la CDU/CSU. Wissing, segretario dei liberali, d'altra parte ha sottolineato che una coalizione Giamaica è l'opzione di governo preferita dalla FDP. Verdi e liberali si incontreranno una seconda volta domani; sabato, i liberali vedranno la CDU/CSU e domenica la SPD. I Verdi parleranno con la SPD domenica sera.La FDP preferirebbe governare con la CDU/CSU più che con la SPD. Ma i Verdi, con i quali i liberali hanno fatto dei sondaggi preliminari, sono a loro volta desiderosi che Laschet & Co. rimangano potenziali partner. Entrambi i partiti stanno causando grande preoccupazione tra i socialdemocratici di Scholz.Perché una coalizione SPD Verdi e Liberali potrebbe dare una mano di vernice nuova al Paese.La leader del gruppo parlamentare dei Verdi Katrin Göring-Eckardt si esprime chiaramente contro un'alleanza della Giamaica con l'Unione. "Al momento non vedo che l'Unione possa essere considerata capace di esplorare, figuriamoci capace di governare ", ha detto, aggiungendo che l'Unione non è preparata al dopo Merkel.Il vicecapogruppo parlamentare dell'Unione, Carsten Linnemann (CDU) vede il suo partito in una crisi grave. E, dice, non è solo legata alla campagna elettorale, l'Unione aveva già registrato cali nel 2017 e nel 2013. Il 24,1% di domenica è un disastro, ha aggiunto: "Siamo di fronte a un interrogativo esistenziale per l'Unione".Mandred Schafers: per Christian Lindner, l'uomo che ha riportato in primo piano i liberali, si apre una prospettiva intrigante e al tempo stesso impegnativa: diventare ministro delle finanze nel nuovo Governo. E lì, in politica economica, le distanze dai Verdi su molti temi, a partire dal ruolo dello stato, sono evidenti. Anche con la SPD. L'FDP insisterà per porre fine al contributo di solidarietà o lascerà la sua abolizione alla Corte costituzionale federale? Come possono essere aiutate le aziende? Da dove dovrebbe iniziare l'aliquota fiscale più elevata? Come ministro delle finanze, Lindner dovrà soppesare ciò che è desiderabile rispetto a ciò che è fattibile. Non solo i partner della coalizione possono rallentarlo. I parametri di bilancio e i costi della pandemia lasciano poco spazio.I colloqui preliminari di coalizione condensati in un post su Instagram. I leader Verdi e Liberali mostrano il loro riavvicinamento in modo rilassato, gentile, sorridente, senza contenuti.Ogni epoca politica ha le immagini che si merita. Oggi consegna selfie in cui si rinnova il nucleo narcisistico della politica. La foto è stata postata con la stessa didascalia contemporaneamente da tutti e 4. Finora Lindner ha ricevuto il maggior numero di like con oltre 95.000 , seguito da Baerbock, poi Habeck e Wissing. Ma qui i like non contano. No, questo selfie dei quattro politici gialloverdi dice di una comunità nascente, di un interesse comune. Dice soprattutto una cosa: quando arriveremo noi, la GroKo sarà finita. Quando arriveremo, tutto sarà finalmente nuovo. Perché quando arriviamo noi c'è un futuro, l'ecologia, l'innovazione. Dal punto di vista politico, l'improvvisa amicizia tra FDP e Verdi e il selfie mostrano anche quanto il riferimento ai contenuti diventi astratto.Sondaggio Odoxa: migliora il gradimento del nucleare, peggiora quello dell'eolicoEolico: la maggioranza dei francesi (63%) lo vede positivamente. Ma questa percentuale in due anni è scesa di 17 punti, mentre nel contempo il nucleare ha guadagnato 17 punti. Per la prima volta, la maggioranza dei francesi (51%) ha una visione positiva del nucleare.Ma soprattutto, sull'energia i francesi si dividono. A favore dell'eolico l'84% degli elettori verdi, il 75% dei socialisti, il 72% de La France insoumise: qui il no al nucleare è netto. Risultati opposti a destra. Solo il 53% dei sostenitori repubblicani è a favore dell'energia eolica, mentre il 72% ha una buona immagine dell'atomo. È anche in parte per un motivo estetico che i francesi in maggioranza (53%) non vogliono una turbina eolica vicino casa. Ma questo rifiuto è soprattutto generazionale: i sostenitori di destra e gli over 65 sono gli avversari più accaniti. Il 25% degli anziani vuole addirittura che questa tecnologia venga interrotta del tutto, rispetto a solo il 3% degli elettori sotto i 25 anni.edito: stiamo andando verso un approvvigionamento sbilanciato a favore di eolico e solare, stiamo riducendo il nucleare per rimetterci ai capricci di vento e sole, il nostro è masochismo energetico.Alla fine, nessuno voleva fare il guastafeste. Nemmeno il sindaco SPÖ di Vienna, Michael Ludwig. È stato lui a silurare per molto tempo le trattative su un biglietto per i trasporti pubblici in tutta l'Austria. Insieme alla Bassa Austria e al Burgenland, Vienna forma la Regione orientale del Verkehr sver bund in cui circa il 60% dei cittadini utilizza i mezzi pubblici. E a nessuno piace essere accusato di portare avanti politiche di potere a spese dei pendolari. Il biglietto valido su tutti i mezzi pubblici costerà un euro per un giorno (365 euro/anno) in una stessa regione, due euro al giorno in due regioni e tre euro al giorno in tutta l'Austria. La domanda è: chi paga le tariffe più economiche volute dai Verdi? Il Governo rimborserà le società di trasporto per il mancato guadagno. Il ministero ha stanziato 245 milioni di euro per i primi due anni.I prezzi hanno accelerato il loro rialzo a settembre in Spagna con un rimbalzo del 4% rispetto allo stesso mese del 2020. Si tratta del tasso più alto da settembre 2008, poco prima della crisi Lehman Brothers. Contrariamente all'ortodossia, questa inflazione non è guidata dalla crescita economica o dalla pressione salariale, ma da fenomeni relativamente esogeni e totalmente straordinari. In particolare, ma non solo, dall'aumento dei prezzi dell'energia elettrica.I ministri sono pronti a delineare i piani per spostare le sovrattasse verdi dalle bollette dell'elettricità delle famiglie alle bollette del gas, nel tentativo di spingere i consumatori verso alternative a più basso contenuto di CO2. I piani, che saranno annunciati il mese prossimo, sono un segnale del desiderio del governo di non lasciare che l'attuale crisi sui prezzi del gas allontani dall'obiettivo a lungo termine di eliminare tutte le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Le persone che riscaldano le loro case con l'elettricità o guidano auto elettriche pagherebbero meno, mentre quelle che continuano a usare caldaie a gas pagherebbero di più, secondo il piano. Quasi un quinto delle emissioni di CO2 del Regno Unito proviene dal riscaldamento delle case e dei luoghi di lavoro, che è fortemente dipendente dall'uso del gas.Keir Starmer si è presentato come il leader serio necessario per le crisi che la Gran Bretagna deve affrontare, criticando Boris Johnson per essere un "uomo banale" senza un piano. Nel discorso più importante della sua carriera politica alla conferenza annuale del Labour, Starmer ha cercato di riposizionare il partito "proprio nel cuore dell'opinione pubblica britannica", sconfessando l'approccio più a sinistra di Jeremy Corbyn.Il leader laburista ha ricevuto una serie di standing ovation mentre pronunciava il suo discorso di 90 minuti in una sala gremita a Brighton, chiudendo una conferenza di cinque giorni in cui le divisioni del suo partito sono emerse.Ha ripetutamente trasmesso a casa il messaggio che la priorità dei laburisti era ora quella di vincere le prossime elezioni generali ed è stato applaudito mentre elencava i risultati dei governi Blair e Brown. Gli strateghi laburisti ritengono che l'uscita fallita dall'Afghanistan e il caos della crisi del carburante di questa settimana abbiano suscitato nuovi dubbi nelle menti degli elettori sulla competenza di Johnson.Starmer ha accusato il governo di "ignorare il problema, incolpare qualcun altro, e poi trovare una soluzione a metà". Ha ridicolizzato lo slogan di Johnson "livellare", dicendo: "Level up? Non puoi nemmeno fare il pieno!" "Abbiamo una crisi del carburante, una crisi degli stipendi, una crisi dei beni e una crisi del costo della vita - tutto allo stesso tempo", ha detto Starmer.L'immagine del suo assassino colta da una videocamera.Un omicidio che lascia il paese sotto shockIl poliziotto accusato dell'omicidio di Sarah Everard la fermò la notte dello scorso tre marzo a Londra, fingendo un arresto per violazioni delle regole Covid. Wayne Couzens ammanettò la donna, la violentò e la uccise, dando poi fuoco al corpo in un bosco a circa 50 miglia dalla capitale. Il poliziotto è sotto processo a Londra. Quando ha visto che la macchina su cui era continuava a dirigersi fuori città senza fermarsi in nessuna stazione di polizia, "Sarah Everard deve aver capito il suo destino", ha detto il pubblico ministero.la legge sulle infrastrutture con 3,5 trilioni di dollari di stanziamenti pubblici è in pericolo mentre a Washington i Democratici cercano di ricompattarsi per evitare la chiusura delle attività federali e salvare l'agenda Biden.